Metroviários de SP decidem por estado de greve e podem parar na próxima semana

Os metroviários de São Paulo decidiram entrar em estado de greve iniciado às 20h da quarta-feira, 31, depois de realizarem assembleia. Também ficou acordado que uma possível paralisação pode acontecer na próxima terça-feira, 6. Segundo a categoria, o Metrô de São Paulo não tem cumprido com acordo firmado com o Sindicato dos Metroviários em maio deste ano, junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Entre as ações do estado de greve estão a utilização de adesivo a partir desta quinta-feira, 1º, e retirada de uniforme na operação na sexta-feira, 2. Nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira, 5, a partir das 18h30, quando devem ser discutidos os trâmites da possível greve.

"Devido ao não pagamento dos steps (mecanismo de isonomia salarial) a uma parte da categoria, assembleia decretou estado de greve e marcou assembleia para 5 de setembro, com indicativo de greve para o dia seguinte. Vários companheiros e companheiras que têm direito aos steps ficaram sem recebê-los", afirmou o sindicato por meio de nota.

Os metroviários também chamam de "irresponsável" o projeto de retirada de operadores de trem do monotrilho, "para deixá-lo em condições de entregá-lo à iniciativa privada". "A presença OT nos trens é a última camada de segurança que o sistema possui para que não ocorra nenhum incidente e uma possível tragédia", acrescentou a categoria.

Se concretizada, a greve vai afetar as operações nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e monotrilho da Linha 15-prata. Procurado, o Metrô de São Paulo não havia se posicionado sobre o assunto até a publicação desta matéria.