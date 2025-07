Metrô de SP tem operação reduzida na Linha Azul, Verde e Vermelha nesta sexta-feira

O Metrô de São Paulo enfrenta nesta sexta-feira, 11, superlotação devido a uma redução na velocidade das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

A causa da alteração operacional foi a presença de um passageiro na via, na estação Conceição, da Linha 1-Azul, o que provocou a diminuição da velocidade dos trens e aumento no tempo de parada.

De acordo com o Metrô, a situação causou reflexos também nas linhas 2-Verde e 3-Vermelha, com os trens circulando com velocidade reduzida para evitar o acumulo de passageiros nas plataformas.

A Linha 1-Azul, em particular, enfrentou um período de maior lentidão, que se estendeu por cerca de uma hora, entre 8h05 e 9h05.

Nas redes sociais, diversos passageiros expressaram frustração com a demora na circulação.

Estação Sé, linha 1 azul do Metrô.

Velocidade reduzida devido presença de passageiro na via na estação Conceição.

08:17 > 11/07/2025 pic.twitter.com/rgucvcU0uP — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) July 11, 2025

Em resposta ao ocorrido, o Metrô de São Paulo divulgou uma nota oficial. Confira na íntegra:

"A circulação dos trens na Linha 1-Azul está em processo de normalização, após resgate de um passageiro da via na estação Conceição. Por conta desta ocorrência, um outro trem teve botão soco da porta atuado entre as estações São Joaquim e Vergueiro e os passageiros foram orientados a permanecer no vagão até a normalização da ocorrência. Durante a ocorrência na Linha 1-Azul, das 8h05 às 9h05, para evitar acúmulo de passageiros nas plataformas, os trens das linhas 2-Verde e 3-Vermelha também circularam com restrição de velocidade'.