Marinha testa primeiro drone kamikaze em operação militar na Amazônia

A Marinha do Brasil testou nesta terça-feira o seu primeiro drone kamikaze durante a Operação Atlas, treinamento militar para a proteção da região amazônica, que acontece nesta semana. A aeronave, primeira do tipo das Forças Armadas brasileiras, é chamada de drone kamikaze por se autodestruir ao atingir o alvo inimigo.

Segundo a Marinha, o uso da aeronave, um protótipo desenvolvido por militares do Batalhão de Combate Aéreo, é "inédito". Antes, eram usados drones apenas em operações de inteligência, vigilância e reconhecimento.

O drone kamikaze tem 1,64 metro de envergadura e 65 centímetros de fuselagem, podendo alcançar 5 km de distância com autonomia de 25 minutos. A carga explosiva levada pela aeronave é capaz de inutilizar veículos e aeronaves. Os drones kamikaze ganharam destaque nos últimos anos durante a guerra da Ucrânia.

Local e outros testes

Apesar de voltada para a proteção da Amazônia, a Operação Atlas acontece no Campo de Instrução de Formosa, em Goiás. Também foram testados o míssil antiaéreo Mistral e as metralhadoras .50.

Segundo a Marinha, devem ser feitos ainda nove disparos do míssil anticarro 1.2 AC MAX, que chegou aos Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais em junho. Esse armamento tem alcance de até 2 quilômetros e penetração maior que 300 milímetros em chapa blindada. O míssil atinge ainda uma velocidade de 240 metros por segundo.