O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 34,1% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que aparece com 26,2% na segunda posição, aponta a pesquisa do instituto Veritá, divulgada nesta quinta-feira, 3.

Na terceira posição, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece com 20,4%. Tabata Amaral (PSB) tem 7,8%, seguida pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 3,2%. Marina Helena (NOVO) com 3% está empatada com Datena.

Os demais candidatos não somam mais de 1% cada. Os entrevistados que afirmaram não saber em quem votar são 1,6%, e aqueles que vão votar em branco ou nulo somam 2,8%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 27 de setembro, cresceu 2,3 pontos percentuais, enquanto Boulos avançou 2,9 pontos. Nunes teve uma oscilação positiva de 0,3 ponto dentro da margem de erro. Tabata teve uma variação positiva de 1,2 ponto. Datena seguiu em tendência de queda e agora está empatado com Marina Helena.

O instituto também questionou qual o nível de definição de voto. 86,7% dos entrevistados afirmaram que já deciram o voto, enquanto 13,3% disserram que ainda estão indecisos.

Pesquisa Veritá em SP:

Pablo Marçal (PRTB): 34,1%

Guilherme Boulos (PSOL): 26,2%

Ricardo Nunes (MDB): 20,4%

Tabata Amaral (PSB): 7,8%

José Luiz Datena (PSDB): 3,2%

Marina Helena (NOVO): 3%

Ricardo Senese (UP): 0,4%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

Bebeto Haddad (DC): 0,1%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Indecisos: 1,6%.

Brancos e Nulos: 2,8%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-07630/2024 e realizou 3020 entrevistas entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro ,por meio de entrevistas individuais, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado.

As entrevistas são realizadas por unidade automatizada de respostas com reconhecimento de voz e transcrição de áudios em textos com utilização de questionário eletrônico elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, 33,5% apontam que vão votar em Marçal. Boulos aparece com 21,9%, seguido por Nunes com 16,2%. Tabata aparece com 7,7%, enquanto Datena tem 2,9%. Cerca de 1,6% afirmaram que vão votar em branco ou nulo e 13,3% não escolheram nenhum nome.

Pablo Marçal – PRTB : 33,5%

: 33,5% Guilherme Boulos – PSOL : 21,9%

: 21,9% Ricardo Nunes – MDB : 16,2%

: 16,2% Tabata Amaral – PSB : 7,7%

: 7,7% Datena – PSDB : 2,9%

: 2,9% Marina Helena – NOVO : 2,1%

: 2,1% Ricardo Senese – UP : 0,4%

: 0,4% Altino Prazeres – PSTU : 0,3%

: 0,3% Bebeto Haddad – DC : 0,1%

: 0,1% João Pimenta – PCO : 0%

: 0% Ausente: 13,3%

13,3% Branco/Nulo: 1,6%