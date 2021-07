Manifestantes voltam às ruas em protesto contra Bolsonaro e por vacinas

Milhares de manifestantes voltaram às ruas hoje nesta manhã em várias cidades contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), para pedir a sua saida e a rapidez na vacinação. Entre as reivindicações, cartazes também pediam o aumento do valor do auxílio emergencial, que hoje varia de R$150 a R$375, dependendo do tamanho da família.

Frases como "Fora, Bolsonaro", ou gritos como “Vacina no braço” e “Comida no prato” fazem coro na manifestação que acontece em meio à mudanças no governo e acusações de corrupção na compra de vacinas.

Por volta de 11h30, havia protestos em andamento em pelo menos 17 municípios, em nove estados, sendo quatro capitais.

Rio de Janeiro

No Centro do Rio, entre as reivindicações, manifestantes reclamavam das privatizações de órgãos públicos, cobraram a defesa da Amazônia e a vacina contra a Covid.

Segundo as centrais sindicais e partidos políticos que convocaram o ato na capital fluminense, e que formaram um grupo batizado de Bloco Democrático, é “dia de unir o país em defesa da democracia, da vida dos brasileiros e do fora Bolsonaro”.

A concentração do ato teve início por volta das 10h na Avenida Presidente Vargas, em frente ao monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares. De lá, eles seguiram em caminhada rumo à Praça da Candelária.

Segundo o Centro de Operações Rio, a pista central deste trecho esta interditada e com trânsito intenso.

Outras cidades

Em Recife, capital de Pernambuco, o protesto aconteceu no Centro contra a fome e para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) que dê andamento a processo de impeachment contra Bolsonaro.

Já em Teresina, no Piauí, estudantes, trabalhadores, centrais sindicais e integrantes de partidos políticos e de movimentos sociais protestaram contra o governo federal, pedindo o impeachment de Bolsonaro mais vacinas e aumento do auxílio emergencial.

A concentração começou por volta de 8h na Praça Rio Branco, no Centro da cidade. Em seguida, às 10h, eles saíram em caminhada pelas ruas do Centro, com cartazes e carros de som.