Mais da metade dos paulistanos não lembra em quem votou para vereador

Você se lembra em quem votou para vereador nas eleições municipais de 2016?

A resposta é não para mais da metade (53%) dos eleitores ouvidos por pesquisa EXAME/IDEIA desta quarta-feira, 23. Enquanto 53% das pessoas não souberam responder, 31% disseram ter votado em branco ou nulo.

Para as eleições deste ano, o cenário não muda muito: 46% das pessoas não sabem em quem vão votar e 37% dizem que irão votar em branco ou nulo.

Questionados sobre a forma como pretendem escolher seus candidatos a vereador, 37% dos entrevistados disseram que vão tomar uma decisão na última semana antes da eleição, 25% vão definir sua escolha nas próximas semanas e 16% pensam em escolher um nome no dia da votação.

Os dados fazem parte de uma pesquisa exclusiva de EXAME/IDEIA, projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

Você se lembra em quem votou para vereador(a) de São Paulo nas eleições municipais de 2016? Se sim, qual o nome ou o partido do(a) candidato(a)?

PSDB 3% PT 2% PSOL 2% Suplicy 2% MDB 1% PV 1% Tripoli 1% Milton Leite 1% Conte 1% Covas Neto 1% Holiday 1% Tuma 0% Amadeu 0% Datena 0% Jatene 0% Soninha 0% Ota 0% Marta 0% Hato 0% Goulart 0% Nenem 0% thammy 0% Mion 0% Eli Correa 0% Bolsonaro 0% Toninho 0% João Jorge 0% PL 0% PTB 0% PDT 0% REPUBLICANOS 0% NOVO 0% REDE 0% PODEMOS 0% PSL 0% Nenhum/ branco/ nulo 31% Não sabe 53%

Esse ano também teremos a eleições para vereadores(as) da capital. Você já escolheu seu candidato(a). Se sim, em quem pretende votar?

Suplicy 2% PSDB 2% PT 2% PSOL 2% Tripoli 2% MDB 1% PV 1% Milton Leite 1% Marta 1% Conte 0% Covas Neto 0% Tuma 0% Amadeu 0% Holiday 0% Jatene 0% Eli Correa 0% Ota 0% Soninha 0% Hato 0% Nenem 0% thammy 0% Mion 0% Toninho 0% João Jorge 0% PL 0% PTB 0% PDT 0% REPUBLICANOS 0% NOVO 0% REDE 0% PODEMOS 0% PSL 0% Datena 0% Goulart 0% Bolsonaro 0% Nenhum/ branco/ nulo 37% Não sabe 46%

De que forma você pretende definir o seu voto?

Vai definir nas próximas semanas 25% Vai esperar para escolher na última semana antes da eleição 37% Vai escolher um(a) candidato(a) no dia da eleição 16% Não sabe 21%

A pesquisa desta quarta-feira também revelou que Bruno Covas (PSDB) e Celso Russomano (Republicanos) aparecem tecnicamente empatados nas intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, com 22% e 21% respectivamente. Guilherme Boulos (PSOL), com 11% e Márcio França (PSB), com 10%, dividem o terceiro lugar.

No segundo turno, por outro lado, o prefeito da capital paulista ganha de todos os seus adversários. Na simulação com Russomano, Covas seria reeleito com 37% dos votos ante 31%. Com Boulos, a vantagem do prefeito da capital seria maior: 44% a 21%. Já num eventual segundo turno com França, Covas ganharia com 37% a 30%.