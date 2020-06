Maia diz que irá decidir sobre pedidos de impeachment “no momento certo”

Da redação, com Reuters

Por Da redação, com Reuters

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 01, que irá decidir “no momento certo” sobre os pedidos de impeachment apresentados contra o presidente Jair Bolsonaro.

Ele ressaltou, no entanto, que não se pode colocar mais lenha na fogueira e que está concentrado em tentar unificar o país.

Maia disse, em videoconferência promovida pelo portal UOL, que, como juiz desse processo, uma decisão política sobre um impeachment precisa ser bem avaliada para não gerar mais desarmonia e crise.

Com 41 documentos que chegaram às mãos de Maia, Bolsonaro é o presidente que mais rápido teve mais pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Em números absolutos, ele perde apenas para Dilma que em seis anos de gestão teve 68 pedidos, segundo mostra uma nova ferramenta da Agência Pública, que reúne todas as iniciativas de impedimento do presidente.

Atualmente, o país vive momento de tensão política, com governo com queda em índices de aprovação, e início de manifestações populares contra atitudes chamadas de “fascistas”.

Neste fim de semana, surgiram iniciativas de manifestos da sociedade civil, assinados por centenas de figuras públicas, como o “Estamos Juntos”, “Somos 70%” e o “Basta!”.

Nos últimos meses, Maia vem afastando a possibilidade de acatar um eventual processo de impedimento. Ele costuma argumentar que essa discussão não é tão simples e que é preciso ter responsabilidade.