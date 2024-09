O empresário Sandro Mabel (União) tem 27,2% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Goiânia, enquanto a deputada federal Adriana Accorsi (PT) aparece com 20,1%, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada neste sábado, 28.

Na terceira posição, Fred Rodrigues (PL) tem 15,4%, tecnicamente empatado pela margem de erro com o senador Vanderlan Cardoso (PSD), que aparece com 14,7%.

Matheus Ribeiro (PSDB) vem em seguida com 5,9%, seguido por Rogério Cruz (Solidariedade), que registra 5,6%. Professor Pantaleão (UP) tem 0,6%. Brancos e nulos somam 4%, e os indecisos, 6,2%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no início de setembro, Mabel cresceu 4,3 pontos percentuais, enquanto Accorsi teve uma oscilação negativa dentro da margem de erro, de 2,1 pontos. Fred Rodrigues cresceu e ultrapassou numericamente Cardoso, que apresentou uma variação negativa no período.

Pesquisa para prefeito de Goiânia

Mabel (União) – 27,2%

– 27,2% Adriana Accorsi (PT) – 20,5%

– 20,5% Fred Rodrigues (PL)– 15,4%

(PL)– 15,4% Vanderlan Cardoso (PSD) – 14,7%

(PSD) – 14,7% Matheus Ribeiro (PSDB) – 5,9%

(PSDB) – 5,9% Rogério – (Solidariedade) 5,6%

– (Solidariedade) 5,6% Professor Pantaleão (UP) – 0,6%

(UP) – 0,6% Ninguém/Branco/Nulo – 4,0%

– 4,0% NS/NR/Indeciso – 6,2%

A pesquisa Futura foi registrada no TSE como GO-05419/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 21 e 25 setembro, com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Espontânea

A pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentando a nenhuma lista de candidatos, Mabel lidera com 24,9%, enquanto Accorsi tem 16,3%. Os indecisos ainda somam 22,2%.

Mabel – 24,9%

– 24,9% Adriana Accorsi – 16,3%

– 16,3% Fred Rodrigues – 13,1%

– 13,1% Vanderlan Cardoso – 9,9%

– 9,9% Rogério – 4,2%

– 4,2% Matheus Ribeiro – 3,2%

– 3,2% Professor Pantaleão – 0,1%

– 0,1% Ninguém/Branco/Nulo – 4,8%

– 4,8% Outros – 1,3%

– 1,3% NS/NR/Indeciso – 22,2%

Segundo turno

Com pelo menos quatro candidatos com mais de 15%, o instituto simulou 10 cenários de segundo turno. Mabel aparece como o candidato mais competitivo, vencendo todos os adverários nas simulaçõres.

Vanderlan x Accorsi

Vanderlan Cardoso – 45,1%

Adriana Accorsi – 34,0%

Ninguém/Branco/Nulo – 18,7%

NS/NR/Indeciso – 2,3%

Mabel x Accorsi

Mabel – 55,0%

Adriana Accorsi – 32,9%

Ninguém/Branco/Nulo – 9,7%

NS/NR/Indeciso – 2,4%

Accorsi x Fred

Adriana Accorsi – 47,3%

Fred Rodrigues – 39,3%

Ninguém/Branco/Nulo – 11,0%

NS/NR/Indeciso – 2,5%

Accorsi x Rogério

Adriana Accorsi – 49,2%

Rogério – 26,2%

Ninguém/Branco/Nulo – 21,3%

NS/NR/Indeciso – 3,2%

Mabel x Vanderlan

Mabel – 50,3%

Vanderlan Cardoso – 32,3%

Ninguém/Branco/Nulo – 13,6%

NS/NR/Indeciso – 3,7%

Vanderlan x Fred

Vanderlan Cardoso – 49,7%

Fred Rodrigues – 30,9%

Ninguém/Branco/Nulo – 15,4%

NS/NR/Indeciso – 4,0%

Vanderlan x Rogério

Vanderlan Cardoso – 60,9%

Rogério – 13,3%

Ninguém/Branco/Nulo – 21,5%

NS/NR/Indeciso – 4,4%

Mabel x Fred

Mabel – 59,6%

Fred Rodrigues – 24,9%

Ninguém/Branco/Nulo – 12,5%

NS/NR/Indeciso – 3,0%

Mabel x Rogério

Mabel – 70,0%

Rogério – 11,0%

Ninguém/Branco/Nulo – 16,2%

NS/NR/Indeciso – 2,7%

Fred x Rogério

Fred Rodrigues – 45,8%

Rogério – 20,3%

Ninguém/Branco/Nulo – 26,7%

NS/NR/Indeciso – 7,2%