Qual é o número de Flávio Bolsonaro na urna no 2º turno de 2026?

RESUMO ＋ O número de Flávio Bolsonaro (PL) na urna eletrônica é 22 no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25 de outubro. Para registrar o voto no candidato, o eleitor deve digitar 22, conferir o nome e a fotografia exibidos na tela e apertar a tecla Confirma. Flávio disputa a Presidência contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre com o número 13.

O número do senador Flávio Bolsonaro (PL) na urna eletrônica é 22 no segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo, 25 de outubro. O candidato disputa a Presidência da República contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição.

Para votar em Flávio Bolsonaro, o eleitor deve digitar os dois números na urna eletrônica, conferir o nome e a fotografia do candidato e apertar a tecla Confirma.

O número 22 corresponde ao Partido Liberal (PL) e é o mesmo utilizado pelo senador no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Lula, candidato do PT, concorre com o número 13. Os dois disputam o Palácio do Planalto após avançarem ao segundo turno.

Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições 2026 na EXAME

Qual é o número de Flávio Bolsonaro para presidente em 2026?

O número de Flávio Bolsonaro é 22. Ele é formado por dois dígitos, como ocorre com todos os candidatos à Presidência da República.

Veja os números dos dois candidatos que disputam o segundo turno:

Flávio Bolsonaro (PL): 22

22 Lula (PT): 13

Os números são os mesmos utilizados no primeiro turno e podem ser consultados nos serviços oficiais da Justiça Eleitoral.

Como votar em Flávio Bolsonaro na urna eletrônica?

O procedimento para registrar o voto para presidente segue as orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na tela correspondente à eleição presidencial, o eleitor deve:

Digitar o número 22 no teclado da urna eletrônica. Conferir se aparecem o nome, a fotografia e o partido de Flávio Bolsonaro. Verificar os dados apresentados na tela antes de confirmar. Apertar a tecla verde Confirma para registrar o voto.

Se digitar algum número errado, o eleitor pode apertar a tecla laranja Corrige e inserir novamente os dois dígitos antes da confirmação.

Depois de confirmado, o voto é registrado pela urna. Ao concluir todas as escolhas previstas para a seção eleitoral, a tela apresenta a palavra FIM.

Qual é a ordem de votação no segundo turno?

A ordem de votação depende dos cargos em disputa em cada localidade. Nos estados em que haverá segundo turno para governador, o eleitor vota primeiro para governador e depois para presidente da República.

Seis unidades da Federação também terão votação para governador neste domingo:

Acre;

Amazonas;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Rio Grande do Norte;

Tocantins.

Nas demais localidades, em regra, o eleitor vota apenas para presidente. Há exceções em municípios com eleições suplementares para prefeito ou outras consultas eleitorais.

Em todos os casos, o número para presidente tem dois dígitos. O eleitor deve observar o cargo indicado na tela antes de digitar.

Pode levar uma colinha com o número de Flávio Bolsonaro?

Sim. O TSE permite que o eleitor leve uma anotação em papel com os números dos candidatos. A chamada colinha eleitoral pode ser consultada durante a votação.

O uso de celular, câmera ou outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto é proibido na cabine eleitoral. Por isso, quem quiser consultar os números durante a votação deve anotá-los em papel.

O eleitor também pode conferir antecipadamente o local e a seção de votação pelo aplicativo e-Título ou pelos serviços da Justiça Eleitoral.

Que horas começa e termina a votação neste domingo?

A votação do segundo turno das eleições de 2026 ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar. A divulgação dos resultados da eleição presidencial começa a partir das 17h, conforme o calendário do TSE.

A apuração do segundo turno poderá ser acompanhada em tempo real pela EXAME. O portal também terá transmissão ao vivo no YouTube e atualizações sobre a votação.