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Qual é o número de Flávio Bolsonaro na urna no 2º turno de 2026?

Segundo turno das eleições 2026 ocorre das 8h às 17h; veja o número de Flávio Bolsonaro e a ordem de votação

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10h04.

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RESUMO ＋

O número de Flávio Bolsonaro (PL) na urna eletrônica é 22 no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25 de outubro. Para registrar o voto no candidato, o eleitor deve digitar 22, conferir o nome e a fotografia exibidos na tela e apertar a tecla Confirma. Flávio disputa a Presidência contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre com o número 13.

O número do senador Flávio Bolsonaro (PL) na urna eletrônica é 22 no segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo, 25 de outubro. O candidato disputa a Presidência da República contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição.

Para votar em Flávio Bolsonaro, o eleitor deve digitar os dois números na urna eletrônica, conferir o nome e a fotografia do candidato e apertar a tecla Confirma.

O número 22 corresponde ao Partido Liberal (PL) e é o mesmo utilizado pelo senador no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Lula, candidato do PT, concorre com o número 13. Os dois disputam o Palácio do Planalto após avançarem ao segundo turno.

Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições 2026 na EXAME

Qual é o número de Flávio Bolsonaro para presidente em 2026?

O número de Flávio Bolsonaro é 22. Ele é formado por dois dígitos, como ocorre com todos os candidatos à Presidência da República.

Veja os números dos dois candidatos que disputam o segundo turno:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 22
  • Lula (PT): 13

Os números são os mesmos utilizados no primeiro turno e podem ser consultados nos serviços oficiais da Justiça Eleitoral.

Como votar em Flávio Bolsonaro na urna eletrônica?

O procedimento para registrar o voto para presidente segue as orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na tela correspondente à eleição presidencial, o eleitor deve:

  1. Digitar o número 22 no teclado da urna eletrônica.
  2. Conferir se aparecem o nome, a fotografia e o partido de Flávio Bolsonaro.
  3. Verificar os dados apresentados na tela antes de confirmar.
  4. Apertar a tecla verde Confirma para registrar o voto.

Se digitar algum número errado, o eleitor pode apertar a tecla laranja Corrige e inserir novamente os dois dígitos antes da confirmação.

Depois de confirmado, o voto é registrado pela urna. Ao concluir todas as escolhas previstas para a seção eleitoral, a tela apresenta a palavra FIM.

Qual é a ordem de votação no segundo turno?

A ordem de votação depende dos cargos em disputa em cada localidade. Nos estados em que haverá segundo turno para governador, o eleitor vota primeiro para governador e depois para presidente da República.

Seis unidades da Federação também terão votação para governador neste domingo:

  • Acre;
  • Amazonas;
  • Distrito Federal;
  • Espírito Santo;
  • Rio Grande do Norte;
  • Tocantins.

Nas demais localidades, em regra, o eleitor vota apenas para presidente. Há exceções em municípios com eleições suplementares para prefeito ou outras consultas eleitorais.

Em todos os casos, o número para presidente tem dois dígitos. O eleitor deve observar o cargo indicado na tela antes de digitar.

Pode levar uma colinha com o número de Flávio Bolsonaro?

Sim. O TSE permite que o eleitor leve uma anotação em papel com os números dos candidatos. A chamada colinha eleitoral pode ser consultada durante a votação.

O uso de celular, câmera ou outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto é proibido na cabine eleitoral. Por isso, quem quiser consultar os números durante a votação deve anotá-los em papel.

O eleitor também pode conferir antecipadamente o local e a seção de votação pelo aplicativo e-Título ou pelos serviços da Justiça Eleitoral.

Que horas começa e termina a votação neste domingo?

A votação do segundo turno das eleições de 2026 ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar. A divulgação dos resultados da eleição presidencial começa a partir das 17h, conforme o calendário do TSE.

A apuração do segundo turno poderá ser acompanhada em tempo real pela EXAME. O portal também terá transmissão ao vivo no YouTube e atualizações sobre a votação.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Flávio Bolsonaro na urna em 2026? ＋

O número de Flávio Bolsonaro é 22. O senador disputa a Presidência da República pelo Partido Liberal (PL) no segundo turno das eleições de 2026.

Como votar em Flávio Bolsonaro no segundo turno? ＋

Na tela de votação para presidente, o eleitor deve digitar 22, conferir o nome e a fotografia de Flávio Bolsonaro e apertar a tecla Confirma.

Qual é o número de Lula na urna? ＋

O número de Lula é 13. O presidente disputa a reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O número de Flávio Bolsonaro mudou no segundo turno? ＋

Não. Flávio Bolsonaro continua com o número 22, o mesmo utilizado no primeiro turno das eleições de 2026.

O que fazer se digitar o número errado na urna? ＋

Antes de confirmar o voto, o eleitor pode apertar a tecla Corrige e digitar novamente o número do candidato escolhido.

Pode levar o número do candidato anotado em papel? ＋

Sim. O eleitor pode levar uma colinha em papel com os números dos candidatos. O uso de celular e de outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto é proibido na cabine eleitoral.

Até que horas é possível votar no segundo turno? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila às 17h poderá votar.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Flávio Bolsonaro

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