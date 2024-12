Lula se solidariza com familiares de vítimas de acidente aéreo

Neste domingo, 22, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se solidarizou com a queda de um avião de pequeno porte na Avenida das Hortênsias, que corta a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, e deixou dez mortos.

“Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, escreveu Lula em publicação nas redes sociais.

A lista de passageiros ainda não foi oficialmente formalizada, mas sabe-se que foram, ao todo, 10 vítimas.

Uma delas é Luiz Galeazzi, empresário que pilotava a aeronave. Ele é filho de Claudio Galeazzi, gestor de reestruturações de grandes empresas brasileiras e morto em 2023. A mãe de Luiz também faleceu numa queda de aeronave em 2010.

A esposa, a cunhado, o cunhado, a sogra e as três filhas de Galeazzi estão na lista de vítimas, além de mais duas crianças ainda não identificadas.

Ao todo, 17 pessoas foram feridas e cinco já foram liberadas do hospital. Duas estão em estado grave e uma foi transferida para Porto Alegre para o tratamento de queimaduras.

As informações foram levantadas junto ao sócio de Galeazzi e aos hotéis em que as vítimas estavam hospedadas, segundo coletiva realizada por Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, nesta tarde.

Como foi a queda do avião em Gramado?

O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.

No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda, segundo informações da equipe de comunicação do Estado do Rio Grande do Sul.

JUST IN 🚨 Brazil 🇧🇷 A plane carrying 10 people crashed into multiple buildings in Gramado. Unfortunately, there are no survivors. pic.twitter.com/dX5YsS9fAN — Open Source Intel (@Osint613) December 22, 2024

Equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil atuam no local para prestar socorro e isolar a área. A RS-235 está bloqueada para o trabalho dos órgãos de segurança. Por isso, a administração municipal está recomendando que moradores e turistas utilizem a Estrada do Caracol para o deslocamento entre Gramado e Canela.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para apurar as causas do acidente. O avião, de prefixo PR-NDN, estava vindo na direção Canela-Gramado antes da queda e iria com destino a Jundiaí, no interior de São Paulo.