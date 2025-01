Lula retorna ao Palácio do Planalto nesta segunda e terá primeira reunião com Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a despachar do Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 6. Desde que recebeu alta em 15 de dezembro, após passar por uma cirurgia para drenar um hematoma intracraniano em 10 de dezembro, o chefe do Executivo estava trabalhando no Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Logo neste primeiro dia de volta à sede do governo, Lula receberá o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para uma reunião marcada para as 10h.

Mesmo liberado pelos médicos para retornar ao Planalto, o presidente recebeu orientação de não viajar para fora de Brasília neste mês de janeiro. Outra recomendação da equipe médica é de que ele siga em repouso e não retome ainda sua rotina de exercícios.

Fernando Haddad será o primeiro ministro a se encontrar com o presidente nesta retomada de trabalho na sede do governo. O encontro acontece em meio a uma disparada do dólar, que está em alta desde que o responsável pela Fazenda anunciou o pacote de corte de gastos e o plano do governo de isentar do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil em dezembro do ano passado.

Cirurgia de emergência

No último dia 10 de dezembro, Lula foi internado para realizar uma cirurgia de emergência após sentir leve dores de cabeça desde o dia anterior. Segundo os médicos, a dor foi em razão de um hematoma entre o cérebro e uma das membranas que envolvem o órgão.

“Sentia dor de cabeça, meus passos estavam mais lentos, sentia muito sono. Chamei a Doutora Ana, que me levou para um exame de imagem. Decidimos ir para São Paulo com urgência”, contou o presidente durante a entrevista coletiva.

“Graças a Deus, aos médicos e enfermeiros que me ajudaram e a Janja, estou aqui, inteiro”, disse Lula.

Segundo o cardiologista Roberto Kalil, que acompanha o petista, o presidente ainda terá restrições a viagens internacionais e atividades físicas por 30 dias.

Queda em outubro

O hematoma drenado pelos médicos em dezembro foi consequência da queda sofrida pelo presidente no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro, quando precisou levar pontos na nuca.