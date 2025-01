Após cirurgia da esposa, Haddad suspende as férias e retoma a agenda de trabalho em Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, suspendeu as férias e retornará a Brasília nesta segunda-feira, 6, para cumprir agenda já prevista anteriormente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informou a pasta em nota à imprensa. Haddad e Lula se reunirão entre 10h e 12h desta segunda.

"O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, suspendeu as férias e retornará a Brasília para cumprir agenda já prevista anteriormente com o Presidente da República. A decisão de cancelar o período de descanso foi tomada após o pronto restabelecimento de seu familiar que passou por um procedimento cirúrgico no final do ano, motivo da marcação de férias neste período", informou a Fazenda, em nota.

No café da manhã com a imprensa em dezembro de 2024, Haddad informou aos presentes que tiraria férias para em janeiro para acompanhar a esposa, Ana Estela, que faria um procedimento cirúrgico.

O ministro era aguardado em Brasília somente na quarta-feira, 8, dia em que o presidente da República realizará no Palácio do Planalto ato simbólico de dois anos dos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Também são esperados pronunciamentos de Lula e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

No mesmo dia, também haverá a entrega de obras de arte do Palácio do Planalto danificadas durante os ataques.

Obras restauradas

As peças que serão apresentadas na próxima quarta foram restauradas em um convênio entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais, vinculada à Presidência da República.

Entre as obras de arte que integraram o trabalho estão uma ânfora portuguesa de cerâmica, uma obra em madeira, duas em metal, uma em papel e 15 telas.

Um laboratório foi instalado no Palácio da Alvorada para restauração de 20 obras. O restauro, que teve início ainda em janeiro de 2023, dias após os ataques, envolveu 22 profissionais, entre os quais professores do curso de Conservação e Restauração da UFPel, bolsistas de graduação e pós-graduação da universidade.

Ao longo de quase dois anos, o trabalho envolveu documentação científica das peças, limpeza, catalogação dos fragmentos, planejamento de montagem, colagem e reposição de pintura.