Lula empata com Tarcísio e vence Bolsonaro, Michelle e 5 outros no 2º turno em 2026, diz Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empataria no limite da margem de erro com o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, de acordo com uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 17.

Segundo a pesquisa, Lula teria 41% das intenções de votos ante 37% de Tarcísio caso as eleições fossem hoje -- 15% dizem que votariam branco, nulo ou não votariam e 7% se dizem indecisos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 10 e 14 de julho, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Em maio, a diferença entre os dois possíveis candidatos era de 1 ponto percentual -- Lula tinha 41% das intenções de voto e Tarcísio, 40%.

O levantamento mostra recuperação do petista nas intenções de voto em um momento em que sua aprovação melhora, especialmente após as tarifas de 50% para importação de produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Cenários para o 2º turno

A Quaest testou oito cenários de segundo turno para as eleições de 2026. Em sete deles, Lula venceria fora da margem de erro da pesquisa -- e ficaria à frente, mas dentro da margem, na disputa com o governador de São Paulo.

Para além de Tarcísio, o candidato que teria melhor desempenho em um eventual segundo turno com o petista seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. Na sondagem, Lula tem 43% das intenções de voto e Bolsonaro, 37%.

O atual presidente também tem vantagem sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), ambos cotados para substituir o ex-presidente caso sua inelegibilidade persista até as eleições.

No caso de Michelle, Lula tem 43% das intenções de voto e ela, 36%. Na simulação com Eduardo Bolsonaro, o petista tem 43% dos votos contra 33%.

O instituto também testou os nomes dos governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Em todas as simulações o petista vence com 5 a 9 pontos de vantagem. (veja todos os cenários ao final da reportagem)

Primeiro turno, espontânea e indecisos

No primeiro turno, Lula teria folga contra os adversários nos quatro cenários testados pelo instituto de pesquisas. O presidente teria 32% contra 26% de Bolsonaro, 30% contra 19% de Michelle, 32% contra

15% de Tarcísio e 31% contra 15% de Eduardo, segundo a Quaest. (veja os cenários ao final da reportagem)

Na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado aos entrevistados, Lula é citado por 15% dos entrevistados contra 11% em maio, com oscilação positiva de 4 pontos percentuais.

"O índice de indecisos caiu para 68%, contra 75% na última pesquisa", diz a Quaest, em nota.

Quem deveria ser candidato em 2026?

A pesquisa tentou capturar o sentimento popular sobre se Lula deveria ser candidato e concorrer a um quarto mandato. A maioria continua contra a candidatura do presidente à reeleição: 58% disseram ser contra. O dado é 8 pontos percentuais menor do que em maio.

Já entre aqueles que acham que Lula deveria se candidatar, houve aumento de 32% para 38% dos entrevistados.

"A oscilação favorável a Lula se deu entre eleitores de todos os posicionamentos políticos, exceto entre aqueles que se declaram bolsonaristas", diz o instituto em nota.

Para 62%, o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura e apoiar outro nome (na pesquisa anterior eram 65%), enquanto 28% dizem que ele deveria manter-se candidato, apesar da inelegibilidade (contra 26% em maio).

Para os entrevistados, caso Bolsonaro fique fora da corrida eleitoral, Tarcísio de Freitas deveria ser o candidato da direita, com 15% de preferência (eram 17% em maio), seguido por Michelle, com 16% (contra 13% em maio). Ratinho oscilou 2 pontos para baixo e aparece com 9% das preferências.

Para 19% nenhum desses nomes deveria ser o candidato da direita e 17% não souberam, ou não opinaram.

Intenção de voto para Presidente - 1º turno | Cenários estimulados

Cenário 1

Lula (PT): 32%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Ratinho Júnior (PSD): 6%

Ronaldo Caiado (União): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Cenário 2 – 1º turno

Lula (PT): 30%

Michelle Bolsonaro (PL): 19%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 3 – 1º turno

Lula (PT): 32%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 11%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Cenário 4 – 1º turno

Lula (PT): 31%

Eduardo Bolsonaro (PL): 15%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Romeu Zema (Novo): 5%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Intenção de voto para Presidente - 2º turno | Cenários estimulados

Cenário 1 – Lula (PT) x Jair Bolsonaro (PL)

Lula: 43%

Jair Bolsonaro: 37%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 2 – Lula (PT) x Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Lula: 41%

Tarcísio de Freitas: 37%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Cenário 3 – Lula (PT) x Michelle Bolsonaro (PL)

Lula: 43%

Michelle Bolsonaro: 36%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 4 – Lula (PT) x Ratinho Júnior (PSD)

Lula: 41%

Ratinho Júnior: 36%

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cenário 5 – Lula (PT) x Eduardo Leite (PSD)

Lula: 41%

Eduardo Leite: 36%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 6 – Lula (PT) x Eduardo Bolsonaro (PL)

Lula: 43%

Eduardo Bolsonaro: 33%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenário 7 – Lula (PT) x Romeu Zema (Novo)

Lula: 42%

Romeu Zema: 33%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Cenário 8 – Lula (PT) x Ronaldo Caiado (União)

Lula: 42%

Ronaldo Caiado: 33%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%