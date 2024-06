Lula fala em sancionar proposta que legaliza jogos de azar e que "Cassino é para quem tem dinheiro"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que irá sancionar a proposta que legaliza os jogos de azar. Ele falou sobre o tema durante uma entrevista à rádio Meio, em Teresina (PI), nesta sexta-feira, 21, onde ele cumpre agenda oficial.

O chefe do Executivo ainda compartilhou o pensamento de que, caso legalizado, os cassinos não serão lugares onde os mais pobres irão perder dinheiro. "Eu não acredito no discurso de que, se tiver cassino, o pobre vai gastar. O pobre não vai no cassino. O pobre vai trabalhar no cassino. Ele pode até ver a sua cidade se desenvolver, mas ele não vai porque cassino é coisa de quem tem dinheiro", disse.

Em outro momento, ainda falando sobre o tema, Lula ponderou a respeito e outros jogos que também são ilegais no pais, mas amplamente difundidos no dia-a-dia.

"Isso [jogo do bicho] é considerado contravenção, é proibido. Jogar baralho, jogar pôquer é proibido, cassino é proibido, mas e a jogatina que você tem hoje na televisão, no esporte? Criança com celular na mão fazendo aposta o dia inteiro. Quem é que segura isso?", disse.

Tramitação

O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado por 14 votos a favor e 12 contra. Agora será analisado pelo plenário da Casa Alta e se aprovado, irá para sanção presidencial.

Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946. A proposta ue prevê a legalização foi aprovada na Câmara em fevereiro de 2022 e, agora.

O que será liberado?

A proposta libera diversas modalidades de jogos de azar. São eles:

Apostas em corridas de cavalos (turfe);

Jogos de bingo;

Jogo do bicho;

Jogos de cassino;

Jogos online;

Jogos de videobingo;

Além disso, o projeto estabelece que somente maiores de idade poderão jogar. Menores de idade também não poderão acessar endereços credenciados para a oferta dos jogos, que não poderão ter máquinas de jogos instaladas no exterior.