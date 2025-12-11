Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula diz que vai criar Ministério da Segurança Pública se PEC for aprovada no Congresso

Presidente também reforçou que a PEC é fundamental para permitir que o governo federal atue com mais ênfase na segurança pública

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15h15.

Tudo sobreSegurança pública
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira, que recriará o Ministério da Segurança Pública, caso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) enviada pelo governo federal sobre o tema seja aprovada pelo Congresso.

"Queremos redefinir o papel da Guarda Nacional. Se aprovada a PEC, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública neste país", declarou o presidente, em entrevista exibida pela rede de televisão Alterosa, em Minas Gerais.

Atualmente, os assuntos de segurança no governo Lula estão sob a responsabilidade do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que é liderado por Ricardo Lewandowski. Foi a equipe do ministro que elaborou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema.

O presidente também reiterou que a PEC é fundamental para permitir que o governo federal atue com mais ênfase na segurança pública, uma área que atualmente é de responsabilidade dos governos estaduais.

"Hoje, o poder da segurança pública no Estado é do governador porque ele tem a Polícia Militar e a Polícia Civil. O que queremos aprovar na PEC é como o governo federal pode entrar, qual é o papel da Polícia Federal. Se a gente vai poder interferir, porque veja: no Rio de Janeiro, havia cinco anos que a polícia procurava o assassino de Marielle (Franco, vereadora do Rio assassinada em 2018) e não encontrou. Quem encontrou foi a Polícia Federal".

A PEC da Segurança Pública está atualmente em análise em uma comissão especial na Câmara dos Deputados, com a expectativa de que seja votada ainda nesta semana. O relator do texto é o deputado Mendonça Filho (União-PE), que faz parte da oposição. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), planeja levar a proposta ao plenário na próxima semana.

No seu relatório, Mendonça tentou moderar o que considera uma "lógica centralizadora" no projeto enviado pelo governo Lula e também procurou delimitar o alcance das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a execução penal.

Entre os pontos abordados no relatório de Mendonça estão:

  • A maioridade penal, que foi um tema que parte da Câmara tentou reinserir no debate;
  • A disputa sobre as competências federais e estaduais, que tem gerado mobilização entre governadores e secretários de segurança;
  • O equilíbrio entre as atribuições das diferentes polícias, especialmente a PM, a PF e as Guardas Municipais;
  • A preocupação com a sobrecarga sobre os municípios, que temem assumir responsabilidades sem a garantia de fontes de custeio.

Mendonça Filho se reuniu com o ministro Ricardo Lewandowski nesta quarta-feira, e, durante o encontro, o ministro teria afirmado que o Congresso é "soberano" para propor mudanças no texto original da PEC, que foi elaborado pela equipe de Lewandowski.

"Eu estive com ele lá no Palácio. O ministro é muito elegante. Ele sabe que eu incorporei todo o dorso da estrutura do texto que foi enviada ao Parlamento. Ele não expôs divergências, é um democrata", disse Mendonça.

Os integrantes da pasta só se pronunciarão oficialmente sobre a PEC da Segurança Pública quando o relatório de Mendonça for protocolado no sistema da Câmara.

Os principais pontos do parecer foram apresentados por Mendonça em uma reunião com líderes partidários realizada nesta terça-feira.

Entre as principais mudanças propostas estão:

  • A inclusão de um referendo sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos;
  • A perda de direitos políticos para presos provisórios;

O impedimento de progressão de regime para crimes graves, como homicídios, estupro seguido de morte e crimes relacionados ao papel de liderança em facções criminosas, entre outros.

(Com informações de O Globo)

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaSegurança públicaGoverno Lula

Mais de Brasil

Lula deve vetar PL da Dosimetria e adiar saída de condenados da prisão

1,3 milhão de imóveis continuam sem energia após ventania em São Paulo

Moraes solicita perícia sobre a saúde de Bolsonaro após pedido de cirurgia

Entidades lançam pacto para dobrar investimentos em infraestrutura até 2030

Mais na Exame

Casual

Chefs brasileiros revelam tendências para as ceias de fim de ano

Ciência

Você está cometendo esses erros ao fotografar a Lua — saiba como evitar

Mundo

EUA e Japão realizam voos militares conjuntos após patrulhas da China

Future of Money

BTG vê oportunidade em criptomoeda ‘desconhecida’, saiba qual