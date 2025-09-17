Lula diz que 'seria contra e votaria contra' a PEC da Blidagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que, se fosse deputado, seria contra e votaria contra a PEC da Blindagem aprovada pela Câmara dos Deputados, projeto que na prática protegeria parlamentares contra inquéritos e prisões, determinando que caberia aos próprios parlamentares aprovarem investigações e detenções contra colegas.

— Se eu fosse deputado, seria contra e votaria contra (a PEC da Blindagem). Eu acho que a maior blindagem que as pessoas precisam é elas terem um comportamento sem cometer nenhum ilícito na vida. Eu acho desagradável as pessoas fazerem uma blindagem, inclusive colocando presidentes de partido, fica uma coisa esquisita para a sociedade brasileira compreender o que é isso — afirmou Lula em entrevista à rede de televisão britânica BBC.

Lula foi questionado, então, sobre os 12 votos de deputados do PT, seu partido, que votaram a favor da proposta.

— Eu não sou presidente do meu partido, sou presidente da República. Se eu fosse presidente do meu partido, orientaria para votar contra. Eu votaria para fechar a questão e votar contra — disse Lula. Quando uma sigla fecha questão sobre um tema, parlamentares que desrespeitarem a diretriz podem ser punidos.

Questionado sobre uma anistia para Jair Bolsonaro, condenado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado, Lula disse também que vetaria qualquer projeto de lei que chegasse sobre o tema, mas afirmou que a anistia é um "problema do Congresso".

— O presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e votar a anistia, isso é um problema do Congresso. (...) Se for PEC (proposta de emenda constitucional), não precisa sancionar. Se for uma lei aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República… se viesse pra eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria — disse Lula.