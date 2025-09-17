Após pedido de Alcolumbre, presidente da CCJ diz que irá indicar relator para a PEC da Blindagem

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou nesta quarta-feira que a tramitação da PEC da Blindagem começará a tramitar na Casa pelo colegiado. O texto dá ao Legislativo a prerrogativa de determinar se um congressista investigado será réu ou não.

De acordo com Alencar, a orientação foi passada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que não indicou urgência em analisar o texto aprovado nesta terça na Câmara.

— Alcolumbre me avisou que enviaria o texto para a CCJ e daremos o encaminhamento normal, dentro da ordem de pautas previstas. Se for o caso, faremos audiências públicas e por aí vai. Quando a PEC chegar à CCJ, ainda terei que escolher um nome para a relatoria. Por enquanto, não há um nome cotado — disse Otto ao GLOBO.

Lideranças governistas e de oposição apoiaram a tramitação a partir da CCJ. Magno Malta (PL-ES) disse ser favorável devido às opiniões dissonantes sobre o asunto:

— É preciso passar pela CCJ, já que esta matéria tem prós e contras, não há consenso, eu apóio que comece por lá — disse.

Chico Rodrigues (PSB-RR) disse que a tramitação a partir da CCJ blinda a decisão do Senado de qualquer questionamento legal.

— Essa matéria deve ir para a CCJ. Sem questionar a decisão da Câmara, mas isto obedecerá a Constituição — afirmou.

Os principais pontos da PEC da Blindagem: