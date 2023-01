Lula deve encontrar comandantes das Forças Armadas nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião prevista nesta sexta-feira, 20, com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas, em meio a um cenário de desconfiança após os atos golpistas de 8 de janeiro.

Devem participar do encontro o general do Exército, Júlio Cesar de Arruda; o almirante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen; e o tenente-brigadeiro da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno.

O encontro acontece após Lula ter demonstrado desconfiança quanto à atuação das Forças Armadas na invasão do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Na semana passada, o presidente disse que "perdeu a confiança" em parte dos militares da ativa.

"Teve muita gente conivente. Teve muita gente da PM conivente. Muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para essa gente entrar porque não tem porta quebrada. Ou seja, alguém facilitou a entrada deles aqui", disse Lula, em café da manhã com jornalistas, na quinta-feira, 12.

Na última terça-feira, 17, Lula dispensou 40 militares que trabalhavam na Coordenação de Administração do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. As exonerações continuaram nesta quarta-feira, 18, com a dispensa de mais 13 militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Cinco dos 13 militares dispensados ocupavam funções no Escritório de Representação no Rio de Janeiro; sete deles atuavam dentro da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial; e o último na Divisão Administrativa do GSI.