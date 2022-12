Lula deve anunciar novos ministros nesta quarta-feira

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar nesta quarta-feira, 28, pelo menos parte dos nomes que faltam para fechar a composição da Esplanada dos Ministérios no próximo governo. Até agora, 21 ministros foram anunciados. Falta bater o martelo sobre outros 16 -- entre eles, Planejamento, Meio Ambiente e Agricultura.

A expectativa é de que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) fique na pasta do Planejamento, que será recriada com a divisão do atual Ministério da Economia. Nesta terça-feira, 27, o futuro ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que Tebet já aceitou o convite de Lula para chefiar o ministério.

Tebet ficou em terceiro lugar no primeiro turno da disputa presidencial e anunciou apoio a Lula no segundo. A senadora participou ativamente da campanha em busca de votos para o presidente eleito. Se for confirmada ministra do Planejamento, ela dividirá as principais decisões econômicas com a Fazenda, que será comandada por Fernando Haddad.

Lula ainda negocia a acomodação de representantes de partidos como MDB, PSD e União Brasil na Esplanada. O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) deve ser confirmado na pasta da Agricultura. Outro parlamentar do PSD, Alexandre Silveira (PSD-MG), pode ficar com o Ministério de Minas e Energia.

O União Brasil quer comandar o Ministério das Cidades. O nome mais cotado no momento é o do deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), mas o MDB também tem interesse na pasta. A deputada Marina Silva (Rede) deve assumir o Ministério do Meio Ambiente.

Veja a lista de ministros que ainda devem ser anunciados:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Cidades; Comunicações; Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Esporte; Gabinete de Segurança Institucional; Integração e Desenvolvimento Regional; Meio Ambiente; Minas e Energia; Pesca; Planejamento e Orçamento; Povos Indígenas; Previdência Social; Secretaria de Comunicação Social; Transportes; Turismo.

Ministros anunciados até agora:

Advocacia-Geral da União (AGU): Jorge Messias Casa Civil: Rui Costa Ciência e Tecnologia: Luciana Santos Controladoria-Geral da União (CGU): Vinícius Carvalho Cultura: Margareth Menezes Defesa: José Múcio Monteiro Desenvolvimento Social: Wellington Dias Direitos Humanos: Silvio Almeida Educação: Camilo Santana Fazenda: Fernando Haddad Gestão: Esther Dweck Igualdade Racial: Anielle Franco Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino Mulheres: Cida Gonçalves Portos e Aeroportos: Márcio França Relações Exteriores: Mauro Vieira Relações Institucionais: Alexandre Padilha Saúde: Nísia Trindade Secretaria-Geral da República: Márcio Macêdo Trabalho: Luiz Marinho

