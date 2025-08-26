Brasil

Lula critica cassação de visto de Lewandowski e acusa EUA por 'gesto irresponsável'

Presidente cobrou que ministros defendam a soberania do Brasil contra as sanções dos Estados Unidos durante reunião ministerial nesta terça-feira, 26

Lula: presidente da República durante 2ª reunião ministerial em 2025. (Ricardo Stuckert / PR)

Lula: presidente da República durante 2ª reunião ministerial em 2025. (Ricardo Stuckert / PR)

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11h01.

Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 11h29.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou na manhã desta terça-feira a suposta cassação do visto americano do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, o presidente manifestou solidariedade ao ministro. A revogação do visto de entrada dos Estados Unidos, no entanto, ainda não foi confirmada pela pasta.

Lula disse que é um "gesto irresponsável dos Estados Unidos" cassar o visto do ministro da Justiça.

"Acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da sua competência e da sua capacidade. É vergonhoso para eles e não para você", afirmou Lula.

Defesa da soberania e críticas à família Bolsonaro

Lula também cobrou na reunião que todos os seus ministros façam falas para defender a soberania do país contra as sanções dos Estados Unidos ao país e ao que o presidente chamou de traição à pátria da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Não conheço na história deste país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para um país que ele está adotando como pátria, e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. É importante que cada ministro nas falas que fizerem daqui para a frente façam questão de retratar a soberania deste país. Se a gente gostasse de imperador, não tinha acabado com o império", afirmou.

Acusações sobre as ações de Eduardo Bolsonaro

Lula disse que as ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, com o lobby a favor de sanções ao governo brasileiro, são a maior traição à pátria da história do Brasil.

"O que está acontecendo hoje no Brasil com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos EUA é uma das maiores traições à pátria", afirmou Lula.

