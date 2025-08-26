'É importante que cada um faça questão de retratar a soberania do país', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou na manhã desta terça-feira em reunião ministerial que todos os seus ministros devem fazer falas para defender a soberania do país contra as sanções dos Estados Unidos ao Brasil e ao que o presidente chamou de traição à pátria da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula faz a segunda reunião com todos os integrantes do primeiro escalão da Esplanada neste ano.

"Não conheço na história deste país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para um país que ele está adotando como pátria, e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. É importante que cada ministro nas falas que fizerem daqui para frente façam questão de retratar a soberania deste país. Se a gente gostasse de imperador, não tinha acabado com o império", afirmou.

Acusações contra Eduardo Bolsonaro e foco no fortalecimento do governo

Lula disse que as ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, com o lobby a favor de sanções ao governo brasileiro, são a maior traição à pátria da história do Brasil.

"O que está acontecendo hoje no Brasil com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos EUA é uma das maiores traições à pátria", disse Lula.

Em janeiro, última vez que reuniu toda Esplanada para uma conversa, o presidente disse que 2026 já havia começado, em alusão às eleições presidenciais do próximo ano.

Estratégias para melhorar a comunicação e acelerar obras

Durante a reunião, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, deverá apresentar o novo slogan do governo que substituirá o atual, “União e Reconstrução”, adotado desde o início da gestão. Sidônio também deve ter um momento de fala aos colegas de Esplanada pedindo alinhamento na comunicação dos ministérios com foco em evitar focos de crises e impulsionar o impacto positivo das ações petistas.

O encontro ocorrerá no momento em que Lula segue retomando a melhora da popularidade e tem buscado se aproximar de presidentes de legendas aliadas com foco na campanha para o quarto mandato. Nas últimas semanas, Lula se reuniu com lideranças e caciques de partidos como MDB, Republicanos, União Brasil, PSB e PSD.

Reposição da avaliação e preocupação com o PAC

O movimento ocorre enquanto o petista estancou a curva de reprovação entre a população. Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira mostra que a distância entre a parcela da população que aprova (46%) e a que desaprova (51%) o governo caiu pela metade em um mês, passando de dez para cinco pontos percentuais.

O resultado confirma a tendência de recuperação da avaliação da gestão petista iniciada na pesquisa anterior, de julho, e representa a maior aprovação desde janeiro, quando marcou 47%. A avaliação do governo mostra que 39% veem a gestão petista como negativa, enquanto 31% entendem como positiva e 27% como regular. Outros 3% não sabem ou não responderam.

Prioridades legislativas e PAC

Lula e a ministra de Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deverão expor as prioridades da gestão petista no Congresso até dezembro, entre as quais, aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança e, agora, o envio de projetos de regulação das big techs no Brasil.

A cobrança por aceleração de obras e inaugurações se dá em um contexto de preocupação com o andamento de parte das obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), principal vitrine de investimentos do terceiro mandato do presidente Lula. Como mostrou O GLOBO, há temor de que construções financiadas pela União em estados e cidades ainda em fase de licitação ou com pendências e ritmo lento atrasem e tornem o país um canteiro de obras inacabadas, o que poderia ser usado contra o petista na corrida eleitoral de 2026. O governo tem R$ 16,7 bilhões já liberados para pagamento dessas obras que ainda não foram desembolsados por não haver comprovação de que o empreendimento foi concluído.