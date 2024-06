Lula anuncia R$ 5 bi de investimentos do PAC em universidades para conter greve de professores

Em meio a uma tentativa de avançar nas negociações com os professores, que estão em greve há quase 60 dias, o governo federal anunciou investimentos de R$ 5,5 bilhões em obras do PAC para as universidades federais. Foram anunciados ainda mais 10 novos campi contemplando todas as regiões do país.

Local dos novos campis

São Gabriel da Cachoeira (AM);

Cidade Ocidental (GO);

Rurópolis (PA);

Baturité (CE);

Sertânia (PE);

Jequié (BA);

Ipatinga (MG);

São José do Rio Preto (SP);

Caxias do Sul (RS);

Os investimentos do PAC serão divididos em três grupos: R$ 3,17 bilhões para obras de consolidação, ou seja, as que já estavam planejadas, R$ 600 milhões em obras de expansão, e R$ 1,75 bilhões para Hospitais Universitários.

Ao todo, 338 obras já estavam planejadas, sendo 223 novas, 20 em andamento e 95 retomadas. As novas construções totalizam R$ 1,5 milhões do investimento anunciado.

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou durante a cerimônia mais R$ 400 milhões para custeio de universidade, sendo R$ 279,2 milhões para universidades, e R$ 120,7 milhões para os institutos federais.

O ministro ainda afirmou que o orçamento das universidades, em 2024, será de R$ 6,38 bilhões e R$ 2,72 bilhões para os institutos federais.

Para os Hospitais Federais, o governo federal anunciou 37 obras em 31 hospitais pelo país para ensino e atendimento à população.