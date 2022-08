Lúcia França é anunciada como vice de Fernando Haddad

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta, 5, em suas redes sociais que a educadora Lúcia França (PSB), esposa do candidato ao Senado na chapa, Márcio França (PSB), foi escolhida como candidata a vice-governadora.

"Depois de muitas tratativas com os seis partidos aliados em busca de uma mulher para compor a nossa chapa ao governo do Estado, pedi ao PSB que indicasse o nome. A indicação me chegou e não poderia me dar maior satisfação: a educadora Lúcia França será a nossa vice", escreveu Haddad nas redes sociais. Hoje é o prazo final para oficialização das chapas.

Na mesma rede, França disse estar orgulhoso da esposa. "Um exemplo de mulher, mãe, professora e empresária", escreveu. "Não tenho dúvidas de que irá contribuir para um Estado mais justo e com mais oportunidades para todos. Boa sorte, Lúcia e Haddad! Vocês estão prontos para São Paulo", emendou.

A confirmação de Lúcia a vice ocorre após Haddad ensaiar nomes como da ex-ministra Marina Silva (Rede) e da ex-secretária da Pessoa com Deficiência na prefeitura de São Paulo Marianne Pinotti (PSB) ao posto. O ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette (PSB) também foi cotado, mas a preferência nos bastidores era por uma mulher.

O PT também fez um movimento para atrair o apoio do PDT, sigla do presidenciável Ciro Gomes, e avaliou a possibilidade de indicar o candidato ao governo de São Paulo pelo partido, Elvis Cezar, a vice.

A estratégia pretendia, basicamente, agregar o tempo de propaganda eleitoral da sigla à candidatura de Haddad. O movimento não foi abraçado pelos pedetistas, que não abriram mão de ter um palanque exclusivo a Ciro no maior colégio eleitoral do País. Hoje, Haddad conta com PCdoB, PV, Rede, PSOL e PSB na coligação.

(Estadão Conteúdo)