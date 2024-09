Cotado para suceder Lira na Câmara, Hugo Motta vai se reunir com Lula no Planalto em busca de apoio

Novo candidato à presidência da Câmara, Hugo Motta (Republicanos) terá um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, afirma o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

Pereira, que deixou a disputa nesta terça por não ter conseguido construir uma unidade em torno do seu nome para o cargo, afirma que Lula não apresentou resistências ao seu substituto no páreo e disse que gostaria de conversar com Motta. De acordo com Pereira, Lula apenas questionou a idade do postulante — 34 anos. Já o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que tem tido dificuldade de cacifar Elmar Nascimento (União-BA), afirmou que trabalharia para viabilizar Hugo Motta.

— O presidente Lula não apresentou resistência, disse que não interferiria no processo de escolha da Câmara. Disse que precisava conversar com o Hugo e apenas questionou se ele não era muito novo, por ter 34 anos. Disse a ele que eu era o avalista desta campanha. Já o presidente Lira disse ser uma boa opção e disse que trabalharia para viabilizar o nome — afirma Pereira.

Saída de Pereira dificulta situação de Elmar

Enquanto Motta vai a Lula, Elmar se reuniu com Lira na residência oficial da Câmara no início da tarde desta quarta-feira.

O líder do União Brasil era visto como o nome preferido de Lira para a disputa, mas a desistência de Pereira abriu espaço para um consenso em torno do nome de Motta.

A equipe de articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirma que não há veto a nenhum dos candidatos que estão postos, mas há um entendimento que Elmar, apesar de ter avançado na sinalização de apoio de líderes partidários, tem dificuldade em conseguir o apoio da maioria da Câmara. Por outro lado, Motta é apontado como um nome mais aglutinador.

Rival do PT na Bahia, Elmar tem tentado amenizar as rusgas antigas com o governo federal e conseguiu se aproximar do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ainda assim, parte dos deputados, inclusive dentro do União Brasil, dizem que o líder partidário tem dificuldade em ter proximidade com deputados menos expressivos em termos de relevância política, mas que representam um grande número na Casa.

Embora Marcos Pereira tenha articulado a candidatura desde o ano passado, o nome de Motta como alternativa sempre foi citado por dirigentes partidários e parlamentares. Assim como Elmar, o líder do Republicanos é próximo de Lira. Motta e o chefe da Casa já estiveram juntos como parte da tropa de choque do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

A desistência de Marcos Pereira aconteceu após o presidente do PSD, Gilberto Kassab, não aceitar retirar a candidatura de Brito ao comando da Casa. Pereira tinha a esperança de unir os candidatos rivais de Elmar em torno dele, mas o chefe do PSD não quis um acordo.