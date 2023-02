Lira anuncia Aguinaldo Ribeiro na relatoria da reforma tributária

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta terça-feira que o grupo de trabalho sobre a reforma tributária terá o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) como relator e Reginaldo Lopes (PT-MG) como coordenador. De acordo com Lira, os partidos já começam a indicar os membros do grupo nesta semana.

– As matérias já foram exauridas. Já tivemos as comissões, tivemos comissão mista. O que nós estamos querendo fazer é, junto com o governo, que está se predispondo a aprovar uma reforma, é revisitar durante um tempo as conversas para que dê naturalidade aos novos deputados – declarou Lira durante evento da Frente Parlamentar Agropecuária.

A Câmara analisa uma Proposta de Emenda à Constituição de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), presidente do partido. A PEC trata da unificação de impostos sobre bens e serviços. Há também um texto no Senado, de autoria de Davi Alcolumbre (União-AP).

– Todo mundo quer, mas todo mundo quer a sua reforma tributária – disse o presidente da Câmara hoje.

Aguinaldo já foi o relator do texto na Câmara e em uma comissão mista, mas foi afastado das negociações sobre o tema quando Lira foi eleito presidente da Câmara pela primeira vez em 2021.

Apesar de serem do mesmo partido, Aguinaldo era do grupo político do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e apoiou Baleia contra Lira. Uma vez no comando da Casa, Lira deu prioridade a um projeto de reforma do Imposto de Renda, que foi relatado por Celso Sabino (União-PA). O texto foi aprovado pela Câmara, mas está travado no Senado.

De acordo com Lira, o trabalho feito anteriormente por Aguinaldo será aproveitado na construção do novo texto.

– Não é do zero, o texto está pronto, tem que ver a conveniência do momento. Eu defendo a reforma tributária possível, que simplifique, que agilize, que dê mais transparência e mais justeza na cobrança dos impostos e na equiparação da federação – disse