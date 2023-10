Linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata do Metrô de SP operam com velocidade reduzida nesta quinta-feira

As linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata do Metrô de São Paulo operam com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira, 12. Segundo relatos de usuários, ocorreu uma falha técnica geral, porém Metrô ainda não confirma.

De acordo com o G1, usuários relataram espera de mais de 30 minutos nas plataformas das estações para conseguir embarcar. O Metrô afirmou que o problema é devido "ocorrência de segurança pública", porem ainda não confirmou real motivo e nem previsão de normalização.

Paralisação

No início do mês, dia 3 de outubro, os funcionários do Metrô organizaram uma greve que paralisou o funcionamento do Metrô em 24 horas. A principal reivindicação são os processos de privatização das linhas de transporte e da rede de água e esgoto do estado.

Os três sindicados exigem que a gestão estadual interrompa os processos de privatizações imediatamente, cancele os pregões de terceirização do Metrô e consulte a população por meio de um plebiscito sobre as entrega das empresas estatais à iniciativa privada. Eles afirmam que a concessão de linhas de transporte e da rede de água e esgoto vão piorar a qualidade dos serviços. E citam, como exemplo, o aumento das falhas nas linhas 8 e 9 da CPTM após a concessão à ViaMobilidade.