Linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida na manhã desta quarta

A linha 3-vermelha do Metrô de São Paulo (SP) opera com velocidade reduzida desde às 4h40 da manhã desta quarta-feira (14), segundo passageiros. A Exame entrou em contato com o Metrô, que confirmou o problema, que afeta também a linha 11-Coral e foi informada que a causa foi uma falha no fornecimento de energia da subestações elétricas localizada na região de Guilhermina-Esperança, uma das responsáveis por alimentar a via.

Por meio de nota, o Metrô informou que o processo de normalização da linha começou às 6h26 e que ônibus da Operação Paese está funcionando entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.

Veja reclamações dos usuários

estou aqui na estação do Brás e o metrô está parado. Mais de 10 min sem passar um metrô na linha 3 vermelha #metroSP @metrosp_oficial #cptm pic.twitter.com/3u37q74Vcz — jeffy (@Jeffersonapg) August 14, 2024

estação metrô itaquera simplesmente um caos!! todas as escadas rolantes estão quebradas, linha 3 vermelha operando na sua velocidade "normal" que no caso é a reduzida mesmo, descaso com a população 😪 @DiariodaCPTM — momô ‹𝟹 (@youthjinn) August 14, 2024