Lewandowski defende proteção aos 'bons comerciantes' em novo protocolo contra bebidas adulteradas

Durante participação no Fórum Esfera, nesta sexta-feira (10), em Belém (PA), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou que o governo federal está desenvolvendo um protocolo específico para orientar comerciantes sobre como identificar e prevenir a venda de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

A medida surge em meio à crescente preocupação com casos de intoxicação e morte causados por bebidas adulterados com metanol, principalmente no estado de São Paulo. Segundo Lewandowski, o protocolo terá como objetivo proteger os comerciantes sérios e punir aqueles que deliberadamente vendem produtos adulterados.

"Estamos elaborando um protocolo para orientar os comerciantes de modo geral, pois o que nós queremos é separar o joio do trigo. Os bons comerciantes precisam ser protegidos. Esse é um setor importante da economia que tem que prosperar. Os maus comerciantes, os maus industriais que estão adulterando as bebidas serão punidos na forma da lei", pontuou Lewandowski.

Inquérito administrativo

O ministro destacou ainda que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao ministério, abriu inquérito administrativo e notificou estabelecimentos suspeitos de irregularidades. Além disso, universidades brasileiras foram acionadas para colaborar no desenvolvimento de metodologias mais simples e eficazes para detecção de metanol nas bebidas. Lewandowski reforçou que a Polícia Científica está trabalhando na identificação da origem do composto químico, se vegetal ou fóssil, o que determinará os rumos da investigação.