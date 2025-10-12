Lula chega a Roma para agenda com Papa Leão XIV e evento contra a fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Roma neste domingo para cumprir uma agenda que combina temas religiosos e sociais de relevância global.

O ponto central da viagem é o encontro com o Papa Leão XIV, no Vaticano. A audiência com o Papa Leão XIV está marcada para amanhã, segunda-feira (13), às 8h15, no Vaticano.

Além da audiência papal, Lula participará de um evento organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) focado no combate à fome mundial:

Até o momento, não há previsão de que o presidente brasileiro se reúna com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Após o encontro papal, Lula seguirá para a FAO (Fórum Mundial da Alimentação), como anunciou no X:

Seguimos agora para Roma, na Itália. Vou participar do Fórum Mundial da Alimentação, principal evento anual da @FAO, e da Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada pelo Brasil durante nossa presidência do G20 em 2024.… — Lula (@LulaOficial) October 11, 2025

Sua agenda na organização inclui uma reunião com o diretor-geral, Qu Dongyu, um discurso na sessão de abertura e uma visita ao Mecanismo de Apoio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

Antes de deixar Roma na tarde de segunda-feira, o presidente fará uma coletiva de imprensa. A comitiva brasileira conta com a primeira-dama, Rosângela da Silva, e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).