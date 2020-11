Voluntário da CoronaVac morreu intoxicado por sedativos e álcool, diz IML

O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística de São Paulo concluíram a investigação da morte do voluntário que participava dos testes da vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan e o pelo laboratório chinês Sinovac. De acordo com o laudo, concluído nesta quinta-feira, 12, a causa do óbito foi por “intoxicação exógena por agentes químicos”, ou seja, exteriores ao corpo, e sem relação com a vacina.

Ainda de acordo com a informação obtida por EXAME, foi constatada a presença de opioides, sedativos e álcool no sangue na vítima. O laudo foi encaminhado ao 93º DP (Jaguaré), que investiga o caso, inclusive a possibilidade de suicídio.

A morte, chamada pelo termo técnico dentro dos testes da vacina de “evento adverso grave”, foi o que levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a suspender a fase de testes da vacina na segunda-feira, 9.

O presidente da Anvisa, Antônio Barra, disse que a interrupção foi determinada porque os dados recebidos por parte do Butantan estavam incompletos e insuficientes.

A decisão foi no sentido contrário da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que também avalia o andamento dos testes no Brasil. De acordo com o coordenador da comissão, o médico Jorge Venâncio, o evento adverso grave não seria uma justificativa plausível para interromper os testes.

Ainda na segunda-feira, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a morte não tinha relação com a vacina.

Na quinta-feira, 11, a Anvisa autorizou a retomada dos estudos clínicos da CoronaVac. A agência reguladora reforçou que a suspensão do estudo levou em conta critérios técnicos e que, até data da suspensão, não tinha conhecimento de informações que só foram encaminhadas na terça-feira, 10.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 12, Dimas Covas disse que a interrupção de dois dias não afetou o cronograma dos testes e que eles voltaram assim que foi autorizado. Até o momento, pouco mais de 10.000 voluntários já receberam a vacina em sete estados brasileiros. O total de testados será de 13.000 pessoas.

Primeiras doses chegam no fim de novembro

As primeiras doses da vacina contra a covid-19 do laboratório Sinovac chegam ao Brasil no dia 20 de novembro. Serão 120 mil doses de um lote de 6 milhões que serão entregues até o fim do ano. De acordo com a Anvisa, a interrupção nos testes não impede a importação deste material.

Há duas semanas, a agência autorizou a importação dessas doses prontas e da matéria-prima do laboratório chinês, necessária para que o Butantan formule mais 40 milhões de doses da vacina contra o coronavírus, totalizando 46 milhões.