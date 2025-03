Kassab admite disputar governo de São Paulo em 2026 caso tenha aval de Tarcísio

Presidente do PSD e secretário estadual de Governo em São Paulo, Gilberto Kassab admitiu a possibilidade de disputar o Palácio dos Bandeirantes, caso o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decida concorrer à Presidência da República e ele tenha seu aval.

— O candidato em São Paulo é o Tarcísio, e o meu candidato será o dele. Caso ele decida disputar a Presidência e avalie que o meu nome é o mais adequado, eu aceito a missão — afirmou Kassab à CNN nesta segunda-feira.

O presidente do PSD também afirmou que o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), seria “um excelente candidato” em um cenário sem Tarcísio. O futuro político do emedebista, que não pode concorrer à reeleição, já que está em seu segundo mandato, entrou no radar da política paulista.

Enquanto Tarcísio continua sendo cotado para disputar a Presidência — apesar de negar publicamente a possibilidade —, o nome de Nunes começou a ser testado em pesquisas internas como o de possível substituto ao atual governador.

O prefeito não descartou a possibilidade de concorrer ao governo estadual em 2026 caso o atual mandatário tente a vaga para a Presidência da República. Apesar de manter o discurso de focar na gestão municipal, Nunes evitou se comprometer com o cumprimento dos quatro anos de mandato.

— A gente vai tomar qualquer tipo de atitude que seja boa para a cidade. E eu entendo que o projeto de derrotar a esquerda no nível nacional, estadual e municipal sempre vai ser importante porque eu acredito que um governo liberal seja mais positivo para a sociedade. Eu acho que a gente pode sempre tratar das questões dentro de um contexto. Eu vou sempre tomar uma atitude que seja em defesa do povo da cidade de São Paulo — ponderou.

Reeleição de Lula 'não é fácil'

Em janeiro, Kassab afirmou que que uma reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não seria fácil. Para ele, se a eleição fosse naquele momento, o PT não estaria na condição de favorito, mas de derrotado.

— Hoje (a reeleição) não é fácil. Em quase 23 anos, desde que Lula se elegeu, o PT nunca teve uma queda (de popularidade) no Nordeste. Se fosse hoje, ele estaria na campanha, mas não na posição de favorito, mas sim de derrotado. Mas Lula sempre é um candidato forte — disse Kassab.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira que considera injustas as críticas feitas recentemente por Kassab a Lula.

— Acho que Kassab está muito injusto com o presidente Lula que ele conhece tão bem e há tanto tempo. O Lula sempre foi uma pessoa de ouvir os outros, de ouvir vários setores, nunca se pautou apenas pela opinião de um ou outro partido quando está no governo — disse Gleisi à CNN.

O PSD ocupa três ministérios no governo: Pesca com André de Paula, Agricultura com Carlos Fávaro e Minas e Energia com Alexandre Silveira.