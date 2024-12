Isso não é imparcialidade. É jogar contra, diz Tebet sobre avaliação negativa de Lula no mercado

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, saíram em defesa do governo nesta quinta-feira, 5, após uma pesquisa do instituto Quaest, divulgada na quarta-feira, 4, apontar 90% de avaliação negativa do mercado financeiro.

"Queremos a iniciativa privada a favor do Brasil e não falando mal", disse a ministra durante a inauguração da maior fábrica de celulose do mundo, que pertence à Suzano, na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS).

Segundo Tebet, o verdadeiro mercado é a agricultura, o pequeno e médio produtor, o comércio e o setor de serviços. "Isso não é imparcialidade. Isso é jogar contra o país" afirmou ela, fazendo alusão à pesquisa.

Fazendo coro à fala de Tebet, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que Lula assumiu o Brasil em meio à irresponsabilidade fiscal do governo anterior e destacou que o lema "União e Reconstrução" significa dialogar com todos.

O presidente assumiu o país com uma situação fiscal desafiadora. O Brasil deve encerrar o ano com um crescimento de 3,5%. A posição do governo é clara: ele deve ser mediador e investidor do Brasil."