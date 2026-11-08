PF mobiliza 118 unidades para reforçar segurança do Enem 2026

A Polícia Federal (PF) mobilizou uma estrutura especial de segurança para acompanhar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado nos domingos, 8 e 15 de novembro, em todo o país.

A operação envolve atividades preventivas, ações de inteligência e monitoramento de possíveis ocorrências que possam comprometer a segurança das provas.

Segundo a PF, foi estabelecido um esquema extraordinário de sobreaviso, com equipes distribuídas entre o órgão central e 118 unidades da instituição em todo o território nacional.

Os agentes permanecerão à disposição para atender eventuais ocorrências relacionadas à aplicação do exame e garantir a integridade do processo.

Enem acontece nos dias 8 e 15 de novembro

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo, 8 de novembro, com provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação.

Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário oficial de Brasília. Quem chegar após o fechamento dos portões não poderá entrar, mesmo que as provas ainda não tenham começado.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orientam os participantes a consultar antecipadamente o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o endereço do local de prova e as condições de atendimento.

Que horas começa e termina o Enem 2026?

O cronograma do primeiro dia do Enem segue o horário oficial de Brasília, inclusive nos estados com fusos horários diferentes.

12h: abertura dos portões;

abertura dos portões; 13h: fechamento dos portões;

fechamento dos portões; 13h30: início das provas;

início das provas; 19h: término das provas regulares.

Os participantes terão cinco horas e meia para responder às 90 questões e produzir a redação, respeitadas as condições de quem possui atendimento especializado autorizado.

O que levar para o Enem 2026?

Para realizar a prova, o participante deve apresentar documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Também é recomendado levar:

Cartão de Confirmação de Inscrição, preferencialmente impresso;

Canetas pretas transparentes extras;

Água e alimentos para consumir durante a prova;

Medicamentos necessários, sujeitos à conferência da equipe de aplicação;

Declaração de Comparecimento impressa, caso seja necessário comprovar a presença.

Os alimentos podem passar por vistoria da equipe de aplicação. Para a água, a orientação é utilizar uma garrafa transparente, preferencialmente sem rótulo.

Quais documentos são aceitos no Enem?

Entre os documentos de identificação aceitos pelo Inep estão RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, Carteira de Trabalho impressa emitida após 27 de janeiro de 1997 e documentos profissionais reconhecidos por lei.

Também são aceitos documentos digitais com foto, como e-Título, CIN, CNH e RG Digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais ou pelo Gov.br, conforme as regras de cada documento.

Fotografias de documentos, capturas de tela e cópias não substituem a apresentação de um documento oficial válido.

Para participantes estrangeiros, são aceitos documentos como passaporte, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM), conforme as regras do edital.

O que é proibido durante a prova do Enem?

O Inep determina que objetos não autorizados sejam guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação.

Entre os itens estão celulares, tablets, relógios de qualquer tipo, fones de ouvido, calculadoras, lápis, borrachas, réguas, corretivos, livros, anotações, óculos escuros, bonés e canetas de material não transparente, observadas as exceções previstas para atendimento especializado.

O envelope deve permanecer lacrado, identificado e guardado debaixo da carteira até a saída definitiva do local de prova.

O participante pode ser eliminado se o celular ou outro equipamento eletrônico emitir qualquer som durante a aplicação, mesmo dentro do envelope. Por isso, o aparelho deve ser completamente desligado, com alarmes e notificações desativados.

Como consultar o local de prova do Enem 2026?

O endereço está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, acessível pela Página do Participante.

Para consultar, é necessário entrar com CPF e senha da conta Gov.br, selecionar a opção "Local de Prova" e abrir o cartão.

O documento reúne informações sobre o endereço, datas e horários das provas, língua estrangeira escolhida e eventuais condições de atendimento especializado.

O cartão não é obrigatório para entrar no exame, mas o Inep recomenda levá-lo impresso.

Também é possível consultar o local de prova pelo telefone 0800 616 161, selecionando a opção 0 e informando os dados solicitados para verificação de identidade.

Quais matérias caem no Enem neste domingo?

O Enem 2026 reúne 180 questões objetivas e uma redação, distribuídas em dois domingos.

Neste domingo, 8, serão aplicadas 45 questões de Linguagens e suas Tecnologias, 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.

A redação deve ter até 30 linhas, com apresentação de argumentos e proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A avaliação considera cinco competências, cada uma com pontuação máxima de 200 pontos, totalizando mil pontos.

O segundo dia será realizado em 15 de novembro, com 90 questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. As provas começarão às 13h30 e terminarão às 18h30, pelo horário de Brasília.