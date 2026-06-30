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Inmetro discute regulação de veículos elétricos em visita técnica à China

Durante a programação, a equipe visitou instalações industriais da GAC e acompanhou processos de produção e reciclagem de baterias

Shark BYD, um dos modelos da fabricante chiinesa (Divulgação)

Shark BYD, um dos modelos da fabricante chiinesa (Divulgação)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 30 de junho de 2026 às 15h33.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizou uma visita técnica à montadora estatal Guangzhou Automobile Group (GAC), em Guangzhou, para discutir a regulamentação de mobilidade elétrica, baterias e eficiência energética. A ação foi conduzida por equipes da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf) e da Diretoria de Metrologia Legal (Dimel) e dá continuidade à cooperação iniciada entre as instituições em setembro de 2025.

Durante a programação, a equipe visitou instalações industriais da GAC e acompanhou processos de produção e reciclagem de baterias, além de soluções tecnológicas voltadas ao mercado de veículos elétricos.

“Foram discutidos temas estratégicos relacionados à regulamentação de baterias, sistemas de abastecimento para veículos elétricos e metodologias de ensaio utilizadas na etiquetagem de eficiência energética desses veículos”, afirmou Hercules Souza, chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Direq/Dconf).

Ele acrescentou que as informações compartilhadas devem apoiar os estudos conduzidos pelo Inmetro em áreas como baterias, infraestrutura de recarga e eficiência energética, em um setor em transformação tecnológica.

A missão também incluiu uma reunião com o China Automotive Technology & Research Center (CATARC), realizada em 18 de junho. O centro é responsável por pesquisa, testes e homologação da indústria automotiva chinesa e atua no desenvolvimento de políticas e regulamentações do setor

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