Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia nublado com chance de chuva nesta quinta, 2

São Paulo deve ter um dia predominantemente nublado, com variações significativas na umidade relativa do ar e possibilidade de chuvas à noite nesta quinta-feira, 2, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima deve ficar em torno dos 16°C, proporcionando um início de dia ameno, típico da transição entre o inverno e a primavera. Durante a tarde, a máxima chega a 27°C, com um clima agradável, sem o calor excessivo, condizente com a estação.

A umidade relativa do ar passará por variações notáveis, com índices de 25% no período mais seco do dia e podendo atingir até 95% à noite, favorecendo a ocorrência de chuvas.

Céu nublado e possibilidade de chuva à noite

Pela manhã e tarde, o céu se manterá encoberto com muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas até o final do dia. A direção dos ventos será predominantemente sudeste a sul, com intensidade fraca a moderada pela manhã e fraca a calma no período da tarde, mantendo o tempo estável.

Já à noite, a instabilidade aumentará, trazendo mais nuvens e pancadas de chuva. Os ventos continuam fracos a moderados, com direção sudeste-sul, o que pode ajudar a dispersar a umidade acumulada ao longo do dia.

Influência dos sistemas frontais e ventos marítimos

Este cenário é característico para São Paulo nessa época do ano, quando os sistemas frontais começam a se aproximar da região Sudeste, aumentando a nebulosidade e trazendo chuvas localizadas. A alternância entre umidade muito baixa e alta reflete a ação desses sistemas e a influência dos ventos vindos do oceano Atlântico.

O Inmet alerta a população para a chegada das chuvas à noite, especialmente em áreas propensas a alagamentos, como zonas de risco. A variação da umidade também pode causar desconforto durante a tarde, quando os índices mais baixos podem gerar sensação de ar seco.