Inmet emite 'alerta amarelo' para geadas no Sul e áreas serranas do Sudeste

Temperaturas mínimas podem chegar a 3°C nesta quarta-feira, 13

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09h14.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira, 12, um alerta amarelo, de perigo potencial, para a ocorrência de geadas em estados do Sul e em áreas mais altas do Sudeste. A previsão é válida para esta quarta-feira, 13, quando a temperatura mínima pode chegar a 3°C nessas regiões.

Segundo o instituto, um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar deve manter as temperaturas baixas, favorecendo a formação do fenômeno. O alerta abrange as serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além da serra da Mantiqueira, que se estende por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a região serrana fluminense.

O instituto recomenda atenção especial para agricultores e moradores dessas áreas, já que as geadas podem prejudicar lavouras e causar impactos no abastecimento.

Outras regiões seguem com previsão de clima seco

Além do alerta para geadas, o Inmet também mantém avisos para baixa umidade relativa do ar em diferentes partes do país, especialmente no Centro-Oeste e interior do Sudeste, com índices abaixo de 30%.

