Frio extremo: 108 cidades brasileiras amanhecem mais geladas que a Islândia; saiba quais

Ao menos 108 cidades brasileiras do Sul, Sudeste e Centro-Oeste amanheceram nesta quarta-feira, 25, com temperaturas mínimas iguais ou inferiores a 11ºC — marca registrada esta manhã na Islândia, país nórdico conhecido por seu frio úmido, ventos intensos e sensação térmica frequentemente abaixo dos termômetros. Confira quais as cidades abaixo.

No Rio Grande do Sul, todas as 24 estações meteorológicas monitoradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram frio intenso e até temperaturas negativas. Em Serafina Corrêa, distante 220 km da capital Porto Alegre, a mínima foi de -3,6ºC. De acordo com o Inmet, no estado as mínimas não passam de 4ºC.

Já em Santa Catarina e no Paraná, nove e 12 cidades, respectivamente, registraram frio intenso. Em ambos os estados há municípios com mínimas negativas. General Carneiro, no extremo Sul do Paraná, a previsão é de -7,8ºC.

Sudeste

Em São Paulo, 26 municípios que têm estações meteorológicas monitoradas pelo Inmet registraram temperaturas abaixo de 11ºC. A menor delas foi em São Miguel Arcanjo, que fez 0ºC nesta manhã.

Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, 15 e cinco cidades têm previsão de frio intenso. Entre os fluminenses, Teresópolis, Nova Friburgo, Pico do Couto, Valença e Rio Claro registraram mínimas que variam de 5,4ºC a 10,2ºC.

Centro-Oeste

No Mato Grosso do Sul, 18 municípios amanheceram com temperaturas abaixo de 11ºC. A única cidade monitorada pelo Inmet que não seguiu esse padrão é Corumbá, que tem mínima de 14ºC.

Cidades com temperaturas mínimas abaixo de 11ºC

Rio Grande do Sul

Jaguarão: 2.6ºC

Rio Grande: 6.1ºC

Canguçu: 1.8ºC

Bagé: 2.2ºC

Dom Pedrito: 4.5ºC

Camaquã: 2ºC

Encruzilhada do Sul: 2.1ºC

Caçapava do Sul: 3.1ºC

Quarai: 2ºC

Porto Alegre: 2.8ºC

Rio Pardo: 2.8ºC

São Vicente do Sul: 1.7ºC

São Borja: 4ºC

Santiago: 1.3ºC

Tupancireta: 0.6ºC

Bento Gonçalves: 1.7ºC

Cambara do Sul: 0.5

Vacaria: -3.5ºC

Serafina Corrêa: -3.6ºC

Passo Fundo: -0.4ºC

Lagoa Vermelha: -1.4ºC

Erechim: 0.3ºC

Palmeira das Missões: 1.3ºC

Frederico Westphalen: 1.7ºC

Santa Catarina

Urussanga: 2.7ºC

Lages: -3.2ºC

Ituporanga: -1.7ºC

Itajaí: 2.8ºC

Major Vieira: -3.2ºC

Campos Novos: -3.6ºC

Xanxerê: 6.6ºC

Dionísio Cerqueira: 7ºC

Novo Horizonte: 6.7ºC

Paraná

São Mateus do Sul: -4.2ºC

General Carneiro: -7.8ºC

Curitiba: -3ºC

Planalto: 1.8ºC

Ivaí: -1.2ºC

Nova Tebas: 0.9ºC

Campina da Lagoa: 0.8ºC

Candido Rondon: 3ºC

Japira: 3.4ºC

Joaquim Távora: -1.1ºC

Cidade Gaúcha: 2.7ºC

Diamante do Norte: 4.3ºC

Mato Grosso do Sul

Sete Quedas: 2.3ºC

Amambai: -0.1ºC

Ivinhema: 4.9ºC

Dourados: 4.2ºC

Ponta Porã: 3.1ºC

Rio Brilhante: -0.1ºC

Bataguassu: 6.8ºC

Porto Murtinho: 7.8ºC

Sidrolândia: 7.5ºC

Três Lagoas: 5.3ºC

Água Clara: 2.5ºC

Campo Grande: 10.8ºC

Aquidauana: 8.8ºC

Gabriel do Oeste: 7.5ºC

Paranaíba: 5ºC

Cassilândia: 6.7ºC

Costa Rica: 9.5ºC

Nhumirim: 10ºC

São Paulo

Itapeva: 4.8ºC

São Miguel Arcanjo: 0ºC

Bertioga: 10.7ºC

São Paulo - Interlagos: 6.1ºC

São Paulo: 6.1ºC

São Luiz do Paraitinga: 2.8ºC

Taubaté: 6.6ºC

Campos do Jordão: 1.4ºC

Piracicaba: 1.1ºC

Avaré: 4.1ºC

Ourinhos: 4.7ºC

Barra Bonita: 5.6ºC

Bauru: 5.2ºC

Marília: 7.7ºC

São Carlos: 3.1ºC

Casa Branca: 4.4ºC

Ibitinga: 2ºC

Lins: 6ºC

Tupa: 7.4ºC

Presidente Prudente: 7.2ºC

Dracena: 4.7ºC

José Bonifácio: 1.4ºC

Ariranha: 0.8ºC

Bebedouro: 1.6ºC

Barretos: 1.6ºC

Jales: 4.6ºC

Minas Gerais

Campina Verde: 7.3ºC

Uberaba: 8ºC

São Sebastião do Paraíso: 5.8ºC

Passos: 3.3ºC

Machado: 8ºC

Monte Verde: -2.2ºC

Passa Quatro: 2.6ºC

Juiz de Fora: 9.8ºC

Barbacena: 8.8ºC

São João Del Rei: 8.7ºC

Bambuí: 4.4ºC

Patrocínio: 6.3ºC

Patos de Minas: 9.5ºC

Pompeu: 9.9ºC

Florestal: 9.8ºC

Rio de Janeiro

Pico do Couto: 10.8ºC

Teresópolis: 7.8ºC

Rio Claro: 10.2ºC

Valença: 9.5ºC

Nova Friburgo: 5.4ºC

Onda de frio

A onda de frio que chegou a boa parte do Brasil nesta terça-feira derrubou temperaturas e trouxe geada e neve em cidades da região Sul, que enfrentaram as marcas mais baixas nos termômetros até o momento em 2025. Em 85 cidades, os índices ficaram abaixo de 0°C durante a madrugada. Segundo meteorologistas, embora não esteja fora dos padrões para esse período do ano, o fenômeno deve persistir pelo menos até o fim da semana.

Conhecido como o município mais gelado do Brasil, Urupema, na serra catarinense, fez jus à fama ao atingir a temperatura mais baixa do país ontem, registrando -8,06°C por volta das 4h. A vizinha Urubici perdeu por pouco, alcançando -8°C. O ranking da “friaca” continua com São Joaquim , também em SC (-5,7°C), a paranaense Palmas (-5,7 °C) e a gaúcha São José dos Ausentes (-4,9°C).

A queda nas temperaturas também trouxe geadas em diversos pontos da região Sul. A cidade de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, chegou a registrar neve por cerca de dez minutos no início da madrugada. A rede municipal suspendeu as aulas até sexta-feira por conta do frio.

Na turística Gramado (RS), um chafariz chegou a congelar na principal via da cidade. Já em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, uma das pistas da BR-116 precisou ser interditada devido ao acúmulo de gelo na pista.

Na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, outra cena inusitada chamou atenção. Um paredão rochoso à beira da rodovia SC-390, na cidade de Lauro Müller, ficou totalmente cristalizado, formando uma espécie de “cascata” de gelo, em momento compartilhada no fim da tarde pela Polícia Militar do estado nas redes sociais.

Característica da estação

A previsão é que o frio atinja seu ápice hoje. Até o fim da semana, porém, os termômetros devem permanecer em níveis baixos, sobretudo na região Sul.

— O frio vai persistir. Na quinta-feira (amanhã), haverá a formação de uma rápida frente que vai atingir o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até o fim de semana. A continuidade do frio é uma característica da estação — explica a meteorologista Andrea Ramos.

Os efeitos da massa polar também vão se estender a partes mais centrais do país e ao interior de São Paulo, afirmam os especialistas.

— O ar muito seco vai derrubar a temperatura no Centro-Sul do Brasil. Muitos municípios do interior de São Paulo devem ter marcas próximas de 0 grau ou negativa. Mas na quinta-feira (amanhã), a tendência é que a temperatura não tenha um patamar tão baixo — detalha Estael Sias, meteorologista do MetSul, frisando que a intensidade do fenômeno, até o momento, está conforme o esperado para o inverno, que começou no último domingo. — É completamente dentro da normalidade a queda forte da temperatura nesta época do ano, e geralmente as massas de ar polares ficam mesmo mais ativas no Sul do país.

Em São Paulo, a expectativa é que os termômetros caiam 5°C, em média, ao longo da madrugada. Na capital, a temperatura pode chegar a 5°C, e as cidades já mais geladas do estado devem esfriar ainda mais, como é normal para a época. Em Campos do Jordão, é possível que se chegue a 4°C, e em Itapeva a 3°C.

O estado está praticamente todo dentro da área de um alerta laranja que o Inmet emitiu ontem, sinalizando “perigo” por conta do declínio de temperaturas. O litoral segue em alerta amarelo, de “perigo potencial” para tempestades e ressaca que têm sido provocadas pela chegada da frente fria.