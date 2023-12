Inmet alerta para chuvas intensas no Nordeste e Centro-Oeste nesta quinta-feira; veja previsão

Conforme o fim de semana se aproxima, as altas temperaturas pelo país se mantêm, mas as chuvas também. É o que mostra o Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet), que emitiu avisos de chuvas intensas até a manhã desta quinta-feira. Os alertas de perigo atingem o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil. No Rio de Janeiro e São Paulo, a previsão é de chuvas isoladas.

Alerta de chuvas intensas

Segundo o Inmet, as chuvas intensas devem ocorrer em toda a Bahia e no Distrito Federal, e partes do Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, Tocantins, Cuiabá, Minas Gerais e Goiás. Alagoas e Rio Grande do Norte também terão cidades afetadas pelas chuvas.Esses estados devem enfrentar precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Nessas áreas, haverá risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Qual a previsão do tempo para o Rio de Janeiro?

Para o Rio de Janeiro, o calor também continua. A previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada na parte da manhã e à tarde, e noite nublada. A temperatura máxima deve ficar em torno de 34°C, e a mínima de 18°C. Em São Paulo, a máxima será de 29°C e a mínima de 18°C. A capital não deve escapar da chuva, que pode acontecer pela manhã ou pela tarde.

Vai chover no Norte e no Centro-Oeste do país?

Já nos estados do Norte e parte do Centro-Oeste, onde o Inmet alertou para um perigo potencial, devem ocorrer chuvas intensas. Regiões afetadas devem passar por até 50 mm/dia de chuva e ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Como o fica o tempo em Salvador?

Em Salvador, capital em alerta de perigo, a quinta-feira deve ser de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com pouca variação de temperatura: a máxima deve ficar em 28°C, e a mínima em 26°C. Já Brasília, na mesma situação, terá máxima de 26°C, mas a mínima pode atingir 18°C.

Dias abafados e chuvosos

O Inmet prevê que os dias 24 e 25 de dezembro serão abafados e chuvosos na maior parte do Brasil, com exceção do Nordeste, que terá céus abertos e altas temperaturas. Um corredor de umidade vai descer da Amazônia e trazer precipitações ao Rio de Janeiro e São Paulo. No Sul, devem cair chuvas intensas, principalmente no dia 25.

Fim de ano chuvoso

Nos próximos dez dias, diversos estados do Brasil podem esperar grandes volumes de chuva, segundo o MetSul Meteorologia. A tendência será vista com maior força no Nordeste, e vai atingir também o Norte, o Centro-Oeste e o Sudeste do país.

Um corredor de umidade se forma a partir desta quarta-feira, causado pela Zona de Convergência Intertropical, que se encontra ao sul da linha do equador. O calor e a umidade descerão pelo Norte, Centro-Oeste e Sudeste, onde encontrará uma frente úmida que passará pelo litoral carioca, favorecendo chuvas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

A cidade de São Paulo também terá precipitações, mas em menor volume. As temperaturas no Sudeste devem ficar em torno de 30°C, com exceção do norte de Minas Gerais, que pode enfrentar calor de até 38°C.

Entre os dias 24 e 25, uma Zona de Baixa Pressão no litoral do Sul deve levar uma frente fria à região. O sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul podem esperar baixas temperaturas, em torno dos 20°C, e tempestades, com queda de granizo e até 60 mm de chuva.

Embora o Nordeste enfrente chuvas durante esta semana, o natal será de um tempo quente e seco. As temperaturas máximas podem chegar a 40°C na região.