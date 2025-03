Com investimentos de R$ 13 bi, Linha 14-Ônix ligará ABC, Guarulhos e zona leste de SP; veja projeto

O leilão da concessão da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), previsto para dezembro de 2025, vai resultar na construção da Linha 14-Ônix, que vai conectar, pela primeira vez, as regiões do ABC Paulista e Guarulhos à zona leste da cidade de São Paulo, com investimento estimado de R$ 13,1 bilhões.

O projeto tem a dinâmica do que se chama de investimento cruzado no mercado de concessões. A empresa deverá operar e investir em melhorias em um ramal já existente (a Linha 10-Turquesa), ao mesmo tempo que terá que construir e operar um novo ativo (a Linha 14-Ônix).

A nova linha metroferroviária terá 41 km de extensão e 23 estações e integração com diversas outras linhas da Região Metropolitana de São Paulo: 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera), 10-Turquesa (ABC), 11-Coral (Corinthians-Itaquera), 12-Safira (São Miguel Paulista), 13-Jade (Bonsucesso) e 15-Prata (Sapopemba).

“Nosso objetivo é oferecer um transporte público integrado, acessível e sustentável. A nova estrutura também permitirá conexões diretas com outros modais, ampliando o acesso da população a diferentes regiões do estado de forma mais rápida e integrada. A construção da Linha 14 representa um marco da nossa gestão”, afirma o governador Tarcísio de Freitas.

A nova linha terá duas estações com trecho elevado, 18 com estações subterrâneas e três estações na superfície. A estimativa é que o projeto será concluído em até 10 anos, até 2040, com a implementação dividida em três fases.

Fase 1: Hospital Jardim Helena e Rio das Pedras

Hospital Jardim Helena e Rio das Pedras Fase 2: Estações Rio das Pedras e ABC

Estações Rio das Pedras e ABC Fase 3: Estações Hospital Jardim Helena e Bonsucesso

A linha permitirá viajar de Guarulhos ao ABC em 1h30, com intervalos de 5 minutos.

Além da construção da linha 14-Ônix, o projeto inclui a modernização da Linha 10-Turquesa, com mais R$ 6 bilhões em investimentos. O Lote ABC-Guarulhos faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). O projeto teve as audiências públicas concluídas no início de março, com previsão de publicação do edital no terceiro trimestre de 2025.

Os estudos para viabilizar a concessão da Linha 14-Ônix e da modernização da Linha 10-Turquesa estão sendo realizados pela International Finance Corporation (IFC), instituição do Banco Mundial voltada ao desenvolvimento do setor privado em mercados emergentes, com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco Mundial.

