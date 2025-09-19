Brasil

Guia do CidadãoInfraestrutura

É quase impossível não olharmos para o leilão do trem SP-Sorocaba, diz CEO da Motiva

CEO da Motiva destaca que a importância do empreendimento está diretamente ligada à sinergia com a Linha 8-Diamante, atualmente operada pela ViaMobilidade

Linha 8 da CPTM (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Linha 8 da CPTM (Rovena Rosa/Agência Brasil)

André Martins e Clara Assunção

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07h00.

yt thumbnail

O Trem Intercidades (TIC) até Sorocaba (TIC Sorocaba), projeto que conectará a cidade do interior paulista à capital, é um ativo que pode ser estratégico para a Motiva (ex-CCR), segundo o CEO Miguel Setas.

Em entrevista ao EXAME INFRA, Setas destacou que a importância do empreendimento está diretamente ligada à sinergia com a Linha 8-Diamante, atualmente operada pela ViaMobilidade, subsidiária da companhia.

"Se não for a Motiva a fazer essa obra, acho que haverá um desafio muito grande, porque podemos ter um operador diferente da Motiva a fazer obra dentro da nossa operação. Portanto, do ponto de vista logístico, é quase impossível [não olharmos para o projeto]. Então estamos estudando, naturalmente, esse projeto", disse Setas no 18º episódio do programa da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

O TIC Sorocaba terá 89,6 km de extensão, partindo da Estação Ferroviária de Sorocaba, atualmente desativada, até a futura Estação Água Branca, na zona oeste da capital paulista, que será ampliada para se tornar um hub de transporte integrado. O leilão está previsto para ocorrer até o fim deste ano.

O trajeto seguirá na maioria o leito da histórica Estrada de Ferro Sorocabana, passando por municípios como Itapevi, São Roque e Mairinque.

O governo promete reduzir o tempo de viagem e melhorar a mobilidade urbana em um trecho saturado da região: atualmente, cerca de 2,5 milhões de veículos passam por mês pela Rodovia Castelo Branco. A viagem de ônibus dura cerca de duas horas e custa R$ 49,55.

A expectativa da gestão paulista é que com o TIC, o trajeto possa ser feito em 57 minutos no serviço direto, com tarifa de R$ 45. O serviço atenderá quatro estações no caminho — Brigadeiro Tobias, São Roque, Amador Bueno e Carapicuíba — com tarifas variando conforme o local de embarque.

Além disso, o TIC Sorocaba será integrado à Linha 8-Diamante nas estações Amador Bueno e Carapicuíba. O CEO da Motiva avalia que a obra que será feita no TIC Sorocaba comporta desafios operacionais para a própria operação da linha do trem, o que torna a participação da empresa no leilão quase que inevitável.

"Este é um segmento muito interessante. O projeto do TIC Sorocaba tem coincidência de traçado com parte da Linha-8 e, portanto, naturalmente, teremos que olhar para ele", afirmou Setas.

Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), o edital do TIC Sorocaba está em fase final de elaboração e deve ser publicado até o fim de 2025.

Motiva focará em trilhos

Durante o EXAME INFRA, o CEO da Motiva aproveitou para comentar o cenário mais amplo de mobilidade urbana no Brasil, destacando a oportunidade de crescimento no setor de trilhos.

"Quando olhamos para a densidade de trilhos por milhão de habitantes, São Paulo e Rio de Janeiro têm menos da metade do que cidades como Santiago, no Chile, ou um quarto de cidades como Nova Iorque. A complexidade de construir trilhos aqui é infinitamente maior que em cidades menores, mas há um mercado com potencial estimado de mais de R$ 240 bilhões em projetos pelo país, sendo cerca de R$ 75 bilhões acessíveis à nossa estratégia", afirmou.

O CEO ressaltou que a Motiva segue uma lógica de seletividade na escolha de projetos: priorizar mercados maduros e adequados ao perfil de seus investidores — que representam 80% do free float da companhia.

"Primeira prioridade: olhar para regiões onde já estamos presentes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, gerando sinergias. Depois, buscar projetos alinhados às nossas competências, voltados à operação e não à construção pesada", afirmou.

Setas explica que, embora a empresa possa se associar a projetos que envolvam obras, a sua vocação é para gestão de concessões e operação. "Projetos com dominância de obra civil, como a Linha 6, são mais apropriados para empresas especializadas em construção. Nosso foco é operação, embora participemos da gestão de obras relevantes, como extensão da Linha 4 até Taboão da Serra ou da Linha 5 até Jardim Ângela", concluiu.

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. Com episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME, o programa se debruçará sobre os principais desafios do setor de infraestrutura no Brasil.

Veja os episódios:

Ep. 1 - EXAME INFRA: SP planeja concessões de rodovias, CPTM e mais com R$ 30 bi em investimentos

yt thumbnail

Ep.2 - EXAME INFRA: Com prazo para setembro de 2026, Via Appia quer antecipar entrega final do Rodoanel Norte

yt thumbnail

Ep. 3 - EXAME INFRA: Rodovias, ferrovias, 'antídoto' para o câmbio: a agenda de R$ 160 bi do Ministério dos Transportes

yt thumbnail

Ep. 4 - '26 anos em 5': rodovias no Brasil terão R$ 150 bi em investimentos até 2030, diz presidente da ABCR 

yt thumbnail

Ep. 5 - Com R$ 22 bi ao ano, Brasil ainda investe menos da metade para atingir meta de saneamento

yt thumbnail

EP. 6  - Privatização da Sabesp triplica velocidade da empresa, que contrata R$ 15 bi em 90 dias, diz diretor

yt thumbnail

EP. 7  - Investimento no Porto de Santos chega a R$ 22 bi e promete modernização e integração com a cidade

yt thumbnail

EP. 8  - Rumo investe R$ 6,5 bi para conectar terminal de grãos ao 'coração' da soja no MT

yt thumbnail

Ep. 9 - Concessionárias investirão R$ 40 bi de rodovias a hidrovias até 2029, diz CEO da MoveInfra

yt thumbnail

Ep. 10 - Fundos de investimentos se consolidaram no mercado de leilões, diz CEO de concessões de R$ 27 bi

yt thumbnail

Ep. 11 - 'Brasil tem pressa' e licenciamento ambiental deve ser votado antes do recesso, diz Arnaldo Jardim

yt thumbnail

Ep. 12 - Governo de São Paulo prepara leilão de R$ 20 bilhões para saneamento em cidades fora da Sabesp

yt thumbnail

Ep. 13 - Com R$ 30 bi em Capex até 2030, EcoRodovias prioriza seletividade, diz diretor-geral

yt thumbnail

EP. 14: Aegea avalia IPO em 2027 e prepara estrutura para novo ciclo de expansão e investimentos

yt thumbnail

EP. 15: Repactuação de rodovias atraem poucos players — mas Fernão Dias deve ter disputa, diz especialista

yt thumbnail

EP. 16: Com R$ 20 bi em PPPs e concessões, RS avança com leilões de rodovias, saúde e educação

yt thumbnail

EP. 17: Sanepar planeja disputar concessões fora do Paraná a partir de 2026, diz presidente

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:TrensLeilõesConcessõesTransporte públicoTransportesEstado de São Paulo

Mais de Brasil

CPI do INSS deve ouvir pessoas ligadas ao principal suspeito de liderar fraudes contra aposentados

O que aprendi em seis meses como conselheiro para governo digital do Fórum Econômico Mundial

PEC da Blindagem atrairá facções à política? Viola separação dos Poderes? O que dizem especialistas

Por que feriados de família, como o Dia dos Pais, viraram o pesadelo do setor elétrico no Brasil

Mais na Exame

Brasil

CPI do INSS deve ouvir pessoas ligadas ao principal suspeito de liderar fraudes contra aposentados

Mercados

Bolsas da Ásia recuam após decisão do Banco do Japão; Europa abre em alta

Mundo

Trump e Xi discutem futuro do TikTok em reunião virtual

Negócios

‘A Petrobras baixa o preço, mas a margem fica no caminho’, diz presidente da estatal