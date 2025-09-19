É quase impossível não olharmos para o leilão do trem SP-Sorocaba, diz CEO da Motiva

O Trem Intercidades (TIC) até Sorocaba (TIC Sorocaba), projeto que conectará a cidade do interior paulista à capital, é um ativo que pode ser estratégico para a Motiva (ex-CCR), segundo o CEO Miguel Setas.

Em entrevista ao EXAME INFRA, Setas destacou que a importância do empreendimento está diretamente ligada à sinergia com a Linha 8-Diamante, atualmente operada pela ViaMobilidade, subsidiária da companhia.

"Se não for a Motiva a fazer essa obra, acho que haverá um desafio muito grande, porque podemos ter um operador diferente da Motiva a fazer obra dentro da nossa operação. Portanto, do ponto de vista logístico, é quase impossível [não olharmos para o projeto]. Então estamos estudando, naturalmente, esse projeto", disse Setas no 18º episódio do programa da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

O TIC Sorocaba terá 89,6 km de extensão, partindo da Estação Ferroviária de Sorocaba, atualmente desativada, até a futura Estação Água Branca, na zona oeste da capital paulista, que será ampliada para se tornar um hub de transporte integrado. O leilão está previsto para ocorrer até o fim deste ano.

O trajeto seguirá na maioria o leito da histórica Estrada de Ferro Sorocabana, passando por municípios como Itapevi, São Roque e Mairinque.

O governo promete reduzir o tempo de viagem e melhorar a mobilidade urbana em um trecho saturado da região: atualmente, cerca de 2,5 milhões de veículos passam por mês pela Rodovia Castelo Branco. A viagem de ônibus dura cerca de duas horas e custa R$ 49,55.

A expectativa da gestão paulista é que com o TIC, o trajeto possa ser feito em 57 minutos no serviço direto, com tarifa de R$ 45. O serviço atenderá quatro estações no caminho — Brigadeiro Tobias, São Roque, Amador Bueno e Carapicuíba — com tarifas variando conforme o local de embarque.

Além disso, o TIC Sorocaba será integrado à Linha 8-Diamante nas estações Amador Bueno e Carapicuíba. O CEO da Motiva avalia que a obra que será feita no TIC Sorocaba comporta desafios operacionais para a própria operação da linha do trem, o que torna a participação da empresa no leilão quase que inevitável.

"Este é um segmento muito interessante. O projeto do TIC Sorocaba tem coincidência de traçado com parte da Linha-8 e, portanto, naturalmente, teremos que olhar para ele", afirmou Setas.

Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), o edital do TIC Sorocaba está em fase final de elaboração e deve ser publicado até o fim de 2025.

Motiva focará em trilhos

Durante o EXAME INFRA, o CEO da Motiva aproveitou para comentar o cenário mais amplo de mobilidade urbana no Brasil, destacando a oportunidade de crescimento no setor de trilhos.

"Quando olhamos para a densidade de trilhos por milhão de habitantes, São Paulo e Rio de Janeiro têm menos da metade do que cidades como Santiago, no Chile, ou um quarto de cidades como Nova Iorque. A complexidade de construir trilhos aqui é infinitamente maior que em cidades menores, mas há um mercado com potencial estimado de mais de R$ 240 bilhões em projetos pelo país, sendo cerca de R$ 75 bilhões acessíveis à nossa estratégia", afirmou.

O CEO ressaltou que a Motiva segue uma lógica de seletividade na escolha de projetos: priorizar mercados maduros e adequados ao perfil de seus investidores — que representam 80% do free float da companhia.

"Primeira prioridade: olhar para regiões onde já estamos presentes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, gerando sinergias. Depois, buscar projetos alinhados às nossas competências, voltados à operação e não à construção pesada", afirmou.

Setas explica que, embora a empresa possa se associar a projetos que envolvam obras, a sua vocação é para gestão de concessões e operação. "Projetos com dominância de obra civil, como a Linha 6, são mais apropriados para empresas especializadas em construção. Nosso foco é operação, embora participemos da gestão de obras relevantes, como extensão da Linha 4 até Taboão da Serra ou da Linha 5 até Jardim Ângela", concluiu.

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. Com episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME, o programa se debruçará sobre os principais desafios do setor de infraestrutura no Brasil.

Veja os episódios:

