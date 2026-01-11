São Paulo x Mirassol: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Mirassol e o São Paulo se enfrentam neste domingo, 11 de janeiro, às 20h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

Após ser destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Mirassol inicia a temporada com um elenco bastante reformulado. Foram 14 saídas e oito reforços já confirmados: o lateral-esquerdo Igor Cariús, o zagueiro William Machado, os volantes Denilson e Yuri Lara, o meia Lucas Mugni e os atacantes Rodrigues Rodrigues, Nathan Fogaça e André Luís.

Do outro lado, o São Paulo vive um momento político conturbado fora de campo, com uma reunião marcada para a próxima semana que pode votar o impeachment do presidente Julio Casares. Dentro de campo, a equipe comandada por Hernán Crespo terá novidades como o meia Danielzinho, ex-Mirassol, e o goleiro Carlos Coronel, além dos retornos de Calleri e Lucas Moura, recuperados de lesão.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luís e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.

Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luís e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes. Provável escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x São Paulo hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, 20h30, entre Mirassol e São Paulo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max.

Como assistir online o jogo Mirassol x São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da CazéTV no YouTube e pela plataforma HBO Max.