Incêndio atinge imóvel comercial no Bom Retiro, centro de SP

Um incêndio atinge na manhã desta terça-feira, 17, o bairro do Bom Retiro, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, nove equipes estão no local para tentar apagar o fogo.

Ainda segundo as informações da corporação, os agentes chegaram na rua Ribeiro de Lima, 741, às 7h25, no prédio comercial onde está o foco das chamas.

Por volta das 9h30, o número de equipes no local subiu para 21. Funcionários da Enel estão no local para auxiliar os bombeiros, assim como agentes da CET para desviar o trânsito da região.