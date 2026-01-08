Boulos diz que governo vai articular no Congresso para manter veto de Lula ao PL da Dosimetria

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá articular no Congresso Nacional para impedir a derrubada do veto ao Projeto de Lei da Dosimetria. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao SBT News.

Mais cedo, Lula vetou integralmente o PL da Dosimetria, projeto aprovado pelo Congresso que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A proposta poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu do Supremo Tribunal Federal a maior condenação entre os réus responsabilizados por atos golpistas, com pena de 27 anos e três meses de prisão.

Segundo Boulos, o Palácio do Planalto atuará para manter o veto presidencial. O ministro afirmou que o governo vai trabalhar junto ao Congresso para que a decisão de Lula seja preservada.

“A história do 8 de janeiro faz parte da história do Brasil, não de um partido político. Existem aqueles que tentam reinterpretar a história de acordo com seus interesses políticos, de acordo com as suas conveniências de plantão. Quando os bolsonaristas querem dosimetria, anistia ou o que quer que seja, quando eles querem isso, eles estão querendo dizer que ali no 8 de janeiro haveria apenas pessoas inocentes, bem intencionadas, preocupadas com o país e que quebraram a sedes dos três poderes por boa intenção”, afirmou.

Operação na Venezuela

O ministro também criticou a ação militar realizada no último sábado, 3, em território venezuelano, que resultou na prisão de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Segundo Boulos, as ações do presidente Donald Trump tratam a América Latina como quintal e refletem posturas colonialistas e imperialistas.

"A preocupação dos Eua não é com a democracia, a preocupação dos EUA nesse caso, não era o Maduro ou os problemas do Maduro. A preocupação deles é petróleo, é garantir interesse norte-americano econômico. como tem interesse nas nossa terras raras no Brasil. Soberania não se negocia, soberania não se bota no galpão", afirmou Boulos.

Eleições 2026

O ministro confirmou que permanecerá no governo até o fim do mandato e que sua meta é contribuir para a construção do palanque de Lula para as eleições deste ano.

"Minha perpesctiva já disse isso é ficar até o fim com presidente Lula. eu entrei no governo em outubro, a pouco tempo, o presidente me deu alguma missões. a missão de rodar o brasil na rua a gente jpa começou aqui no Sol Nascente no Distrito Federal, na favela de Heliópolis em São Paulo, levar o serviços do governo federal para todos os cantos, para as periferias, para os territórios populraes do Brasil.