Incêndio atinge há mais de 20 horas galpão de fábricas em Manaus e deixa grávida ferida

Um incêndio de grandes proporções atinge, há mais de 20 horas, o galpão de duas fábricas na zona leste de Manaus (AM). O fogo começou no início da tarde de ontem e, desde então, tem sido combatido pelo Corpo de Bombeiros, que enfrenta dificuldades no combate às chamas pela alta concentração de materials inflamável no local.

Uma mulher grávida de 21 anos que trabalhava no local ficou ferida, mas apresenta estado de saúde estável no momento.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 12h de terça-feira para combater o fogo em um galpão de duas empresas, a fabricante de automóveis Effa Motors e a recicladora de plásticos Valfilm da Amazônia, ambas localizadas na zona leste da cidade.

Em nota publicada na manhã desta quarta-feira, a corporação informou que as chamas ainda não haviam sido controladas, uma vez que, dentro do edifício, foi encontrado material "altamente tóxico e inflamável", como plástico industrial, pneus e combustíveis. No comunicado, os bombeiros também informaram que foram mobilizados 200 militares e 26 viaturas atuam, há mais de 20 horas, na ocorrência.

— O fogo está controlado e confinado. As chamas não estão extintas, como é possível observar, mas em nenhum momento houve a propagação dessas chamas para a área de floresta que existe na retaguarda dos galpões — respondeu o subcomandante de Operação Helliton de Souza.

Até o momento, as autoridades divulgaram que uma mulher grávida de 21 anos, que trabalhava no local, ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade média no Complexo Hospitalar Sul (CHS). O estado de saúde dela é estável.

O galpão destruído pelo incêndio era compartilhado pelas duas empresas. A Valfilm da Amazônia atua na produção, transformação e reciclagem de plástico. O g1 tenta contato com a empresa.

Trabalhadores relataram que o fogo teria começado após faíscas de solda caírem em um produto químico na linha de produção da Effa Motors, responsável pela produção de caminhões de pequeno porte. Cem veículos estavam no local. O fogo se espalhou e atingiu a área destinada à Valfilm.