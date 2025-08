Conheça a Effa Motors: empresa que sofreu incêndio é uma gigante do polo industrial de Manaus

O uruguaio Eduardo Effa era dono de uma empresa de enfeites natalinos antes de entrar no mercado automotivo. Em 2006 o engenheiro criou a Effa Motors, com sede em San José de Mayo, no Uruguai. A empresa surgiu com uma proposta de oferecer veículos com bom custo-benefício ao mercado latino-americano a partir de um modelo de montagem local.

Desde o início, a empresa apostou na estratégia de importar veículos em kits da China e montá-los com sua marca no Uruguai e, posteriormente, no Brasil.

Brasil, o mercado promissor para a empresa uruguaia

A chegada ao Brasil aconteceu em 2007, com a comercialização do Effa M100 — um subcompacto urbano que logo chamou a atenção pelo preço competitivo. Mas foi no segmento de utilitários leves (especialmente caminhões de pequeno porte e furgões) que a marca ganhou espaço no mercado brasileiro mirando pequenos empreendedores, comércios e serviços de logística urbana.

A fábrica em Manaus

Para ampliar a presença nacional, a Effa investiu na instalação de uma fábrica própria no Distrito Industrial 2 de Manaus, operando oficialmente desde 2014. A unidade se destaca como a única montadora de veículos utilitários com planta própria no Brasil, um diferencial que garante maior controle de produção e aproveitamento dos incentivos fiscais da Zona Franca.

Com cerca de 30 mil metros quadrados e 120 funcionários, a fábrica em Manaus opera em dois turnos e produz atualmente os modelos V21 (cabine simples), V22 (cabine dupla) e o furgão V25, voltados para o transporte de carga.

O centro de distribuição de peças está localizado no estado de São Paulo, e conta com uma área de mais de 4.700 metros quadrados de armazenamento.

Em 2024, a Effa produziu cerca de 1,9 mil veículos e planejava ampliar consideravelmente sua capacidade até 2030. O público-alvo são pequenas empresas e autônomos, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Segundo Alexandre Abu-Jamra, fundador da plataforma Klooks (que fornece dados corporativos de empresas brasileiras), com base nos balanços divulgados de pares de mercado estima que o negócio da Effa Motors deve faturar entre R$ 170 milhões e R$ 200 milhões por ano.

Foi no segmento de utilitários leves (especialmente caminhões de pequeno porte e furgões) que a Effa Motors ganhou espaço no mercado brasileiro (Effa Motors / redes sociais/Divulgação)

Incêndio na fábrica

Nesta terça-feira, 5, a Effa Motors enfrentou um duro golpe: um incêndio atingiu a fábrica em Manaus, comprometendo parte da produção. As causas ainda estão sendo apuradas, mas a empresa já trabalha para retomar as operações e minimizar os impactos sobre a entrega de veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo se espalhou rapidamente devido à presença de grande quantidade de material inflamável como pneus, plásticos, combustíveis e componentes industriais tóxicos.

Em nota, o CBMAM afirma que atua, desde o início da tarde desta terça-feira, no combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu as empresas Effa Motors e Valflm da Amazônia, localizadas no Distrito Industrial II, em Manaus.

O sinistro ainda não foi controlado, tendo em vista que o material das edificações é composto de veículos e seus componentes plásticos, pneus, combustíveis e material plástico industrial, altamente tóxico e inflamável.

CBMAM atuando no combate ao incêndio que atingiu as empresas Effa Motors e Valflm da Amazônia, localizadas no Distrito Industrial II, em Manaus. (Corpo de Bombeiros de Manaus/Divulgação)

Ao todo, 200 militares e 26 viaturas atuam na ocorrência, entre elas: Auto Bomba Tanque, Auto Bomba Plataforma, Auto Bomba Florestal, Auto Transporte de Ataque, Auto Rápido, Auto Transporte de Pessoal e Unidade de Resgate.

O Corpo de Bombeiros não atendeu nenhuma vítima do incêndio, segundo fonte do CBMAM, mas há rumores de que uma pessoa saiu ferida.

Bosco Saraiva, superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), também se posicionou sobre o incêndio.

"Nós, da Suframa, lamentamos profundamente o ocorrido aqui na Effa Motos, no dia de ontem, que destruiu a única fábrica de veículos utilitários do Polo Industrial de Manaus (PIM). Nós estaremos ao lado da diretoria da Effa, do Eduardo Effa, e de seus trabalhadores para ajudá-los na reconstrução imediata desta importante empresa do Polo Industrial de Manaus", afirma.

Posicionamento da Effa Motors

Procurada, a empresa se posicionou sobre o incêndio em nota para a imprensa:

"É com grande pesar que informamos que, na tarde de ontem, a fábrica da Effa Motors foi atingida por um incêndio de grandes proporções. Neste momento, ainda não temos a real dimensão dos danos materiais causados, mas as autoridades competentes já estiveram no local e seguem acompanhando os desdobramentos, realizando todos os procedimentos necessários para garantir a segurança e apurar as causas do ocorrido.

Felizmente, até agora não há registro de vítimas graves, o que nos traz alívio em meio à gravidade da situação. A prioridade da empresa é, acima de tudo, a integridade de nossos colaboradores e o apoio às equipes envolvidas.

Pedimos a todos que nos acompanham, parceiros, clientes, fornecedores e amigos, que se unam a nós em orações. Cremos firmemente que Deus está no controle de tudo e temos fé de que sairemos mais fortes deste desafio.

Assim que tivermos novas informações, manteremos todos atualizados por meio de nossos canais oficiais.

Sabemos que muitas famílias dependem da nossa existência. E é por elas que reafirmamos nosso compromisso: não meditemos esforços para preservar empregos, reconstruir nossa operação e seguir adiante com ainda mais força, união e propósito. Sairemos dessa mais fortes."