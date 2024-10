Igor Normando tem 44,7% dos votos válidos e delegado Eder Mauro, 25,7%, em Belém, diz AtlasIntel

O deputado estadual Igor Normando (MDB) lidera a disputa pela prefeitura de Belém com 43,7% dos votos váldios, de acordo com pesquisa da empresa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5.

Na segunda posição, o deputado federal Delegado Eder Mauro (PL) marca 22,3%. Essa é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Thiago Araújo (Republicanos) aparece na terceira posição com 12,6%, empatado com o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), 11,4%.

Na sequência, Jefferson Lima (Podemos) tem 7,3%, Raquel Brício (UP), 1,3%, e os demais candidatos não passam de 1% cada.

Na comparçaão com o levantamento anterior, Igor se manteve consolidado na liderança, enquanto o delegado Éder Mauro não teve variação significativa e não encontrou no candidato do MDB.

Pesquisa de votos válidos para prefeito de Belém

Igor (MDB) : 44,1%

: 44,1% Delegado Éder Mauro (PL) : 22,3%

: 22,3% Thiago Araújo (Republicanos) : 12,6%

: 12,6% Edmilson Rodrigues (PSOL) : 11,4%

: 11,4% Jefferson Lima (Podemos) : 7,3%

: 7,3% Raquel Brício (UP) : 1,3%

: 1,3% Ítalo Abati (Novo) : 0,9%

: 0,9% Delegado Eguchi (PRTB) : 0,2%

: 0,2% Well (PSTU): 0,1%

Pesquisa estimulada para prefeito de Belém

Igor (MDB) : 42,1%

: 42,1% Delegado Éder Mauro (PL) : 21,3%

: 21,3% Thiago Araújo (Republicanos) : 12%

: 12% Edmilson Rodrigues (PSOL) : 10,9%

: 10,9% Jefferson Lima (Podemos) : 7%

: 7% Raquel Brício (UP) : 1,2%

: 1,2% Ítalo Abati (Novo) : 0,8%

: 0,8% Delegado Eguchi (PRTB) : 0,2%

: 0,2% Well (PSTU) : 0,1%

: 0,1% Não sei : 2,2%

: 2,2% Voto branco/nulo: 2,1%

Segundo turno

Igor x Edmilson Rodrigues

Igor : 62,5%

: 62,5% Edmilson Rodrigues : 14,5%

: 14,5% Branco/Nulo : 19,1%

: 19,1% Indeciso: 4%

Delegado Éder Mauro x Edmilson Rodrigues

Delegado Éder Mauro : 41,8%

: 41,8% Edmilson Rodrigues : 27,2%

: 27,2% Branco/Nulo : 25,8%

: 25,8% Indeciso: 5,2%

Delegado Éder Mauro x Igor