Humberto Costa e Miguel Coelho lideram disputa ao Senado em Pernambuco, diz Paraná

O senador Humberto Costa (PT) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) lideram a disputa para o Senado em Pernambuco, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 12.

O levantamento aponta que Costa tem 43,2% das intenções de voto, enquanto Coelho aparece com 36,7%.

Na eleição de 2026, cada estado elegerá dois senadores, o que amplia o número de vagas em disputa no estado.

Na sequência, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) soma 28,4% e o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) tem 20,5%.

Cerca de 5,8% não sabem ou não opinaram, enquanto 18,5% afirmam que vão votar em branco ou nulo.

Em um segundo cenário, sem Miguel Coelho, Costa segue na liderança com 43,2%, seguido pelo deputado Eduardo da Fonte (PP) com 32% e Machado, com 28,6%. Silvio Costa Filho tem 20,3% das intenções de voto.

A pesquisa Paraná foi realizada com 1.510 entrevistados no estado de Pernambuco entre os dias 1 e 5 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Cenários para o Senado em 2026

Cenário 1

Humberto Costa: 43,2%

Miguel Coelho: 36,7%

Gilson Machado: 28,4%

Silvio Costa Filho: 20,5%

Não sabe/ Não opinou: 5,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 18,5%

Cenário 2