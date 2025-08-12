Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Humberto Costa e Miguel Coelho lideram disputa ao Senado em Pernambuco, diz Paraná

O levantamento aponta que Humberto Costa tem 43,2% das intenções de voto, enquanto Coelho aparece com 36,7%.

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15h24.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 15h31.

O senador Humberto Costa (PT) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) lideram a disputa para o Senado em Pernambuco, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 12.

O levantamento aponta que Costa tem 43,2% das intenções de voto, enquanto Coelho aparece com 36,7%.

Na eleição de 2026, cada estado elegerá dois senadores, o que amplia o número de vagas em disputa no estado.

Na sequência, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) soma 28,4% e o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) tem 20,5%.

Cerca de 5,8% não sabem ou não opinaram, enquanto 18,5% afirmam que vão votar em branco ou nulo.

Em um segundo cenário, sem Miguel Coelho, Costa segue na liderança com 43,2%, seguido pelo deputado Eduardo da Fonte (PP) com 32% e Machado, com 28,6%. Silvio Costa Filho tem 20,3% das intenções de voto.

A pesquisa Paraná foi realizada com 1.510 entrevistados no estado de Pernambuco entre os dias 1 e 5 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Cenários para o Senado em 2026

Cenário 1

  • Humberto Costa: 43,2%
  • Miguel Coelho: 36,7%
  • Gilson Machado: 28,4%
  • Silvio Costa Filho: 20,5%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 18,5%

Cenário 2

  • Humberto Costa: 43,2%
  • Eduardo da Fonte: 32,0%
  • Gilson Machado: 28,6%
  • Silvio Costa Filho: 20,3%
  • Não sabe/ Não opinou: 6,5%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 18,1%
Acompanhe tudo sobre:PernambucoEleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Raquel Lyra é aprovada por 48,7% e reprovada por 47,6%, diz Paraná Pesquisas

Invasão e clonagem de placas: como esta quadrilha fazia arrastão em condomínios de luxo em SP

Mais na Exame

Tecnologia

China constrói maior sistema de computação quântica atômica do mundo

Brasil

Raquel Lyra é aprovada por 48,7% e reprovada por 47,6%, diz Paraná Pesquisas

Mundo

Xi Jinping e Lula discutem cooperação econômica em telefonema oficial

Negócios

O segredo por trás da nostalgia que faz você comprar sem pensar duas vezes