Eleição presidente no Distrito Federal: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 51,31%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Distrito Federal, com 51,31% dos votos válidos.

Já Luís Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 38,11%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Distrito Federal, 2,25 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

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Quem ficou na frente no 1º turno no Distrito Federal?

Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas no DF, Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 51,31% dos votos válidos, e Luís Inácio Lula da Silva (PT), 38,11%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.

Veja os detalhes do resultado

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador do Distrito Federal?

Celina Leão e Leandro Grass disputam segundo turno no Distrito Federal, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, a atual governadora obteve 49,93% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos no Distrito Federal?

Os candidatos Michelle Bolsonaro e Bia Kicis foram eleitos senadores da República pelo estado do Distrito Federal nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Michelle obteve 29,05% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Bia Kicis, que recebeu 27,44%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.