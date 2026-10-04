Eleição presidente no Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 53,01%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,97% das urnas apuradas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Rio de Janeiro, com 53,01% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 39,41%. Os dois disputarão o segundo turno das eleições de 2026.

No Rio de Janeiro, 9,85 milhões de eleitores compareceram para escolher o próximo presidente do Brasil. A abstenção ficou em 23,32%.

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Quem ficou na frente no 1º turno no Rio de Janeiro?

Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) devem disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio de Janeiro, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, a certeza de que o estado irá novamente às urnas dependerá do tribunal, que ainda decidirá sobre a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), que aguarda julgamento.

Com 99,80% das urnas apuradas, Ruas tem 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes registra 42,76%. Garotinho aparece em terceiro lugar, com 3,17%. Se o recurso do candidato do Republicanos for julgado e aprovado, o que consideraria válida a candidatura (atualmente anulada sob judice), matematicamente, Ruas e Garotinho devem ir ao 2º turno. Caso o TSE decida não julgar o recurso, devido a quantidade reduzida de votos recebidos por Garotinho, a vitória será de Douglas Ruas já no 1º turno.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Rio de Janeiro

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Senadores eleitos no Rio de Janeiro?

Os candidatos Carlos Jordy e Carlos Portinho, ambos do PL. foram eleitos senadores da República pelo estado do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,97% das urnas apuradas, Portinho obteve 26,77% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Jordy, que recebeu 24,56%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.