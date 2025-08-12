Raquel Lyra é aprovada por 48,7% e reprovada por 47,6%, diz Paraná Pesquisas

O trabalho da governadora Raquel Lyra (PSD) é aprovado por 48,7% dos moradores de Pernambuco, e reprovado por 47,6%, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 12. Outros 3,7% não sabem ou não opinaram.

Pela margem de erro, a avaliação positiva e negativa estão tecnicamente empatadas. Esta é a segunda sondagem do instituto que mediu a popularidade da chefe do executivo no estado.

Na comparação com o levantamento de março, a reprovação caiu 3 pontos percentuais, enquanto a aprovação teve uma variação de 2,5 pontos. O resultado mostra uma tendência de recuperação da popularidade de Lyra.

Lyra é melhor avaliada por homens

Os recortes demográficos mostram que a gestão Lyra tem os melhores índices de aprovação entre os homens, pessoas entre 25 a 34 anos e com até o ensino médio completo.

A desaprovação é superior que a avaliação positiva entre as mulheres, jovens entre 16 e 24 anos e pessoas com o ensino superior completo.

A pesquisa Paraná foi realizada com 1620 entrevistados no estado da Bahia, entre os dias 25 e 29 de julho de 2025. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.